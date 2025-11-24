Я нашел ошибку
Билайн назвал три схемы телефонного мошенничества, наиболее популярные этой осенью
Судебные приставы  Тольятти организовали для детей из Центра «Единство» настоящий праздник
В Самаре пройдет благотворительный фестиваль WOOF FEST для поддержки животных из приютов
Больше 40% самарцев делали паузу в карьере

24 ноября 2025 10:58
130
Больше 40% самарцев делали паузу в карьере

Платформа онлайн-рекрутинга в России hh.ru выяснила, что длительные перерывы в резюме перестают быть проблемой для соискателей Самарской области. Четверо из десяти кандидатов в регионе делали карьерную паузу, а работодатели в 98% случаев относятся к таким периодам нейтрально или с пониманием, уделяя главное внимание навыкам и потенциалу специалиста.

Согласно данным опроса[1], 41% соискателей Самарской области хотя бы раз брали длительный перерыв в работе. Из них 29% делали это один раз, а 12% — несколько раз. Ещё 10% хотели бы позволить себе карьерную паузу, но пока не имеют такой возможности.

Чаще всего респонденты брали тайм-аут из-за сложностей с поиском подходящей работы — так ответили 30% участников. 29% отмечали, что перерыв был связан с отпуском по уходу за ребёнком. 17% признались, что просто решили отдохнуть от работы. 16% говорили об отсутствии необходимости работать в тот период, а 13% возвращались в найм после попытки предпринимательства. Кроме того, 10% брали паузу по состоянию здоровья, а 7% — из-за учёбы.

Плюсы и минусы тайм-аута в работе

Среди главных преимуществ таких периодов соискатели Самарской области чаще всего отмечают улучшение ментального состояния (39%). Далее следуют возможность пересмотреть профессиональные планы (35%) и полноценно отдохнуть (26%). По 22% респондентов говорили, что пауза позволяет заняться здоровьем, а 17% — уделить больше времени семье и близким. Кроме того, 10% отмечали снижение уровня стресса, 9% — что перерыв дал время на хобби и личные интересы, а 6% — возможность решить накопившиеся бытовые вопросы.

При этом соискатели видят и риски. Чаще всего они отмечают, что после длительного перерыва сложнее найти работу — так считают 55% участников. Треть респондентов говорили о том, что рекрутеры могут относиться к таким кандидатам с недоверием. 29% отмечали чувство незащищённости и неуверенности в завтрашнем дне. 26% сталкивались с нехваткой средств даже на базовые потребности. 19% говорили о необходимости ограничивать себя в тратах. 12% указывали на сложности с возвращением к работе после паузы.
 

Как относятся к паузам работодатели
 

В свою очередь работодатели демонстрируют гибкий подход к таким ситуациям. Согласно данным опроса[2], 52% компаний оценивают причины перерыва исходя из конкретной ситуации, а 46% считают, что важнее актуальные навыки и мотивация соискателя, чем наличие «пробелов» в резюме.

Большинство работодателей не осуждают тех, кто берёт перерыв даже без веских причин. 47% уверены, что пауза помогает избежать выгорания, 25% — что она способствует более осознанному выстраиванию карьеры, а 19% отмечают, что после отдыха человек становится продуктивнее и эффективнее. Другая часть работодателей сохраняет настороженность: 28% полагают, что во время длительного перерыва без веских на то причин специалист может потерять навыки, 20% видят в этом признак слабой мотивации, и лишь 6% связывают такие паузы с безответственностью.
 

«Сегодня навыки и мотивация кандидата важнее хронологии его резюме — и наше исследование это подтверждает. В условиях сохраняющегося дефицита кадров в отдельных сферах и нехватки квалифицированных специалистов работодатели проявляют гибкость, оценивая людей по потенциалу, актуальным компетенциям и готовности развиваться», — комментирует Альбина Султанова, директор hh.ru Поволжье.

Теги: Опрос

