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Более половины россиян используют почту для управления играми

23 января 2025 12:02
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Более половины россиян используют почту для управления играми

Почти 15% опрошенных геймеров ставят напоминание о турнирах в календарь.

Почта Mail совместно с Hi-Tech Mail провели исследование, чтобы выяснить как геймеры используют Почту, а также где приобретают игры.

По результатам опроса удалось узнать, что более 57% респондентов используют электронную почту как основной инструмент управления своими учетными записями в игровых сервисах. 15% пользователей-геймеров ставят напоминания о предстоящих турнирах в календарь. 

При этом, около трети все еще записывает пароли от личных кабинетов на бумаге. Более 25% не задумываются о том, как хранить данные от учетной записи. Только 14% респондентов пользуются безопасными менеджерами паролей, которые помогают надежно хранить и создавать уникальные комбинации. В числе других вариантов, где пользователи оставляют секретные комбинации: приложения для заметок и сообщения в мессенджерах.  

Больше половины опрошенных (67%) отдают предпочтение видеоиграм на ПК. Около трети выбирают игры на смартфонах и планшетах. Опрос показывает, что все больше пользователей покупают оригинальный контент. Так, треть опрошенных предпочитают лицензионные версии игр. Например, на крупнейшей платформе ПК-игр VK Play на конец 2024 года зарегистрировано на 28% больше аккаунтов, чем в 2023, а каждый игрок на сервисе облачного гейминга VK Play Cloud стал играть больше в среднем на 41%.

*В опросе приняли участие более 9000 респондентов в возрасте от 18 до 55 лет. 

Теги: Опрос

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