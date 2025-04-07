Более 70 тысяч россиян в 2024 году прошли обучение в молодёжных образовательных центрах Росмолодёжи

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Один год работы отметили сразу 12 Круглогодичных молодёжных образовательных центров Росмолодёжи, которые были открыты по Поручению Президента России Владимира Путина в 2024 году. За год участниками проектов и программ центров стали более 70 тысяч россиян.

«В прошлом году наш Президент открыл 12 молодёжных образовательных центров. Участниками их программ стали более 70 тысяч молодых людей. На сегодняшний день в разных регионах страны от Камчатки до Крыма активно работают уже 17 центров Росмолодёжи. Они становятся не просто площадками проведения форумов, а полноценными круглогодичными воспитательными пространствами, где ребята получают новые знания, встречают единомышленников и разрабатывают свои проекты. В 2025 году мы существенно расширим возможности центров для образования, профессионального развития, личностного роста и охватим их деятельностью более 150 тысяч молодых людей», – рассказал руководитель Росмолодёжи Григорий Гуров.

У каждого центра своё направление деятельности, которое отражает особенность региона. Профильные темы центров: профессиональное развитие – Сахалинская область; предпринимательство – Хабаровский край; добровольчество и гражданские инициативы – Ханты-Мансийский автономный округ – Югра; IT-технологии – Липецкая область; медиа и журналистика – Калининградская область; государственное и муниципальное управление – Нижегородская область; сельская молодёжь – Ростовская область; безопасность – Ленинградская область; экология – Камчатский край; спорт и здоровье – Красноярский край; наука – Архангельская область.

Деятельность круглогодичных молодёжных центров ведётся при поддержке Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь).