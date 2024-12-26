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Более 70% россиян назвали пробки главной проблемой новогодних праздников

26 декабря 2024 11:42
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Более 70% россиян назвали пробки главной проблемой новогодних праздников

В крупных городах России более 70% участников отметили значительное увеличение заторов в декабре, создающих дополнительные трудности в их повседневных делах. Об этом сообщается в исследовании каршеринг сервиса «Ситидрайв» аналитического агентства A2:Research, с которым ознакомились «Известия» 26 декабря.

По данным исследования, 32% респондентов ежедневно сталкиваются с пробками, а 35% испытывают этот дискомфорт два-три раза в неделю. При этом 39% опрошенных отметили, что заторы сохраняются вне зависимости от времени года, а 24% указывают на особые трудности передвижения в декабре.

Специалисты отметили, что основной проблемой для водителей в условиях пробок является нехватка свободного времени (41%). Стресс испытывают 13% респондентов, а 38% отмечают физический дискомфорт. Более половины участников (50%) стараются использовать время в пробках с пользой, слушая музыку или радио.

Кроме того, 28% пользователей общаются с кем-либо, 18% просматривают соцсети, 20% перекусывают в дороге, 14% включают на фоне фильм или сериал, а 12% слушают подкасты или аудиокниги.

Что касается новогодних планов, встречи с друзьями стали самым распространенным вариантом — такие предпочтения высказали 34% респондентов. На втором месте оказался домашний отдых, который выбрали 27% участников опроса. Третью позицию занимает участие в городских развлекательных мероприятиях, которые предпочли 18%. Четвертое место занимает выезд за город, который выбрали 13% опрошенных. А на последнем месте находятся поездки за границу с 8%.

Также 32% опрошенных сообщили, что собираются ездить один-два раза в неделю, тогда как 29% планируют использовать автомобиль три-пять раз в неделю, а 19% респондентов отметили, что будут пользоваться машиной каждый день.

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