Более 3700 обращений принято Муниципальным центром управления Самары в декабре 2021 года

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В Самаре уже несколько месяцев работает муниципальный центр управления. Он объединяет сразу несколько направлений, по которым муниципалитет работает уже не один год. Это взаимодействие с жителями в социальных сетях, сервисы обратной связи с горожанами, информирование о событиях в городе.

МЦУ в своей работе использует современные системы обратной связи, такие как «Инцидент-менеджмент» и «Госуслуги. Решаем вместе». Это позволяет не только фиксировать и отрабатывать обращения, но и анализировать массив комментариев.

За декабря 2021 года МЦУ зафиксировано и передано в работу более 3700 сообщений.

Благодаря взаимодействию районных администраций и профильных департаментов с ресурсоснабжающими и обсуживающими организациями за прошедший месяц было решено множество обращений, касающихся ЖКХ, благоустройства, соцобслуживания и других сфер . Первичный ответ в соцсетях пользователи получали в течение нескольких часов.