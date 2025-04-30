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Более 300 жителей Чапаевска прошли диспансеризацию на рабочем месте

30 апреля 2025 19:22
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С начала 2025 года коллективную диспансеризацию прошли 309 сотрудников 8 организаций города.

В рамках реализации национального проекта "Продолжительная и активная жизнь", инициированного Президентом России Владимиром Путиным, на предприятиях Чапаевска проводятся регулярные профилактические осмотры и диспансеризация сотрудников, не покидая рабочих мест. При проведении диспансеризации специалисты могут выявить факторы риска развития неинфекционных заболеваний, путем измерения показателей здоровья, в том числе измерение артериального давления, уровня холестерина и сахара в крови и др.

С начала 2025 года коллективную диспансеризацию прошли 309 сотрудников 8 организаций города.

Корпоративная культура сохранения здоровья способствует не только благополучию сотрудников, но и повышению общей эффективности организации. Реализуя программу диспансеризации и вакцинации, работодатели создают здоровую атмосферу, способствующую росту и развитию предприятия.

"На предприятиях Чапаевска мы проводим регулярные профилактические осмотры и диспансеризацию сотрудников, а также коллективную вакцинацию с использованием мобильного комплекса. При диспансеризации можно выявить заболевания до их серьезного проявления. Специалисты дадут индивидуальные рекомендации и советы по образу жизни и питанию, что поможет улучшить общее самочувствие. Сотрудники становятся более осведомленными о состоянии своего здоровья и учатся заботиться о себе", - отметил главный врач Чапаевской центральной городской больницы Николай Юрицин.

По поручению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева в этом году объемы диспансеризации и профилактических медосмотров на предприятиях будут увеличены. В настоящее время почти 36 тысяч сотрудников 224 предприятий Самарской области уже прошли диспансеризацию по месту работы.

Руководители предприятий могут организовать диспансеризацию своих сотрудников по месту работы или в ближайшей к предприятию поликлинике. Для этого руководство должно обратиться к администрации медучреждения для взаимодействия.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина

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