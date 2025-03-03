Более 13 500 жителей посетили центральную площадку «Широкая Масленица» в Самаре

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Всю минувшую неделю в Самаре проходили масленичные гуляния. Во дворах организовывали чаепития с блинами, в досуговых и образовательных учреждениях проходили выставки и мастер-классы для детей и взрослых изготовления тканевых и соломенных Маслен.



2 марта центральной площадкой празднования Широкой Масленицы в Самаре стала площадь Куйбышева. На площади был организован концерт творческих коллективов, который транслировался на медиаэкране, установлена самая большая в регионе Маслена, высотой 9 метров. Отметить «Широкую Масленицу» на главной городской площади пришло более 13 500 самарцев, где с началом весны их поздравила первый заместитель главы города Самара Юлия Ашуркова.



На площади прошла выставка порядка 190 кукол-маслен участников конкурса «Самарская Маслена-2025». Маслен изготавливали семьи, творческие коллективы школ, детских садов, центров дополнительного образования. Более 160 ремесленников из разных городов Самарской области представили свои изделия ручной работы из дерева, лозы, глины, тканей, металла на площадке «Город мастеров». Все желающие могли приобрести авторскую посуду, украшения, предметы одежды и игрушки. Мастера провели мастер-классы по основам макраме, вышивке, ткачеству, росписи пряников.



Для детей работала игровая площадка «Деревенька» с лабиринтом из сена, инсталляциями и фигурками домашних животных. Не обошлось празднование и без русских народных забав – ловкость и удаль можно было показать в гиревом аттракционе, перетягивании каната, ходьбе на ходулях, подъёме на столб с призами. Гости праздника угощались блинами, горячим чаем, блюдами кухни народов Поволжья.

Фото: администрация Самары