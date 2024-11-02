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Более 100 ветеранов СВО смогут пройти реабилитацию в санатории «Сергиевские минеральные воды»

2 ноября 2024 20:05
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Санаторий входит в число 18 уникальных курортов страны, а его главным богатством являются природные лечебные факторы.

В субботу, 2 ноября, глава региона Вячеслав Федорищев во время рабочего визита в Сергиевский муниципальный район Самарской области посетил одну из старейших здравниц в санаторно-курортной системе нашей страны – ФГБУЗ МРЦ «Сергиевские минеральные воды» ФМБА России.

Санаторий входит в число 18 уникальных курортов страны, а его главным богатством являются природные лечебные факторы: сульфидно-иловая лечебная грязь и сероводородная минеральная вода.
Во время визита руководитель области осмотрел лечебные корпуса, водолечебницу и грязелечебницу и пообщался с пациентами.

Главный врач ФГБУЗ МРЦ «Сергиевские минеральные воды» Олег Сментына подчеркнул, что многопрофильный курорт оснащен современным оборудованием. В частности, он отметил наличие роботизированного оборудования с биологической обратной связью и оборудования с виртуальной дополненной реальностью, которое помогает пациентам восстановить нарушенные функции в движениях, а также целебные свойства сероводородной воды и сульфидной грязи.

Кроме того, помимо широкого использования природных ресурсов, здесь применяются новейшие достижения медицины. Важную роль в этом играет тесное взаимодействие с Самарским государственным медицинским университетом и Федеральным медико-биологическим агентством России.

«У вас по-настоящему хорошая реабилитация. Я пообщался с пациентами, все это отмечают, все это знают. Сейчас первоочередная задача, которую ставит перед нами наш Президент Владимир Владимирович Путин, – это обеспечение реабилитации ветеранов, героев специальной военной операции, которые получили те или иные травмы», – сказал Вячеслав Федорищев.

Также губернатор акцентировал внимание на необходимости увеличить количество ветеранов специальной военной операции, которые смогут проходить реабилитацию в санатории «Сергиевские минеральные воды».

«Я посмотрел внимательно, у вас проходят реабилитацию до 20 человек в год. Это немного. Наше региональное решение – это максимально нарастить возможности, чтобы больше ветеранов СВО могли пользоваться вашим замечательным оборудованием и проходить здесь реабилитацию, – подчеркнул глава региона. – Чтобы в следующем году не менее 100 участников специальной военной операции здесь прошли реабилитацию».

 

Фото:  пресс-служба Правительства Самарской области

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