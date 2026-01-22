Я нашел ошибку
Главные новости:
За 2025 год в Средневолжском ЛУ МВД России на транспорте зарегистрировано около 5 500 заявлений, сообщений и иной информации о преступлениях, административных правонарушениях, происшествиях.
В Самаре транспортная полиция подвела итоги работы за 2025 год
В Отрадненской больнице завершается ремонт терапевтического корпуса и поставлен новый компьютерный томограф.
Андрей Орлов проверил ход ремонтных работ в терапевтическом корпусе  Отрадненской больницы
Губернатор Курской области Хинштейн госпитализирован после ДТП
Губернатор Курской области Хинштейн госпитализирован после ДТП
В преддверии Дня российской науки в регионе будет запущен первый научно-популярный маршрут «Крылья науки».
В Самарской области будет запущен уникальный туристический маршрут «Крылья науки»
6 января 2026 года в многоквартирном доме, расположенном по пр. Карла Маркса в Сызрани, произошла коммунальная авария.
Возбуждено уголовное дело против сызранской УК из-за аварии в доме, жители которого остались без тепла
Первыми предметами, которые будут сдавать выпускники в основном периоде, станут история, литература и химия 1 июня.
Более 5 тысяч выпускников самарских школ до 2 февраля выберут предметы для сдачи ЕГЭ
29 января в Самаре состоится ознакомительная лекция, на которой инструкторы расскажут, где искать информацию о поисках, как можно помочь и как присоединиться к поисковому добровольчеству.
Практическое занятие по поиску людей в городских условиях прошло в Самаре
Участникам предстояло проявить эрудицию, ведь вместо привычных строк песен перед ними были загадки в виде картинок, символов и ребусов, по которым нужно было определить известную мелодию.
В ИК-15 УФСИН СО прошла музыкальная викторина «Угадай мелодию»
Более 1,4 тысячи руководителей региона поборются за победу в конкурсе «Лидеры России»

130
В шестом сезоне конкурса «Лидеры России» управленческие команды поборются за честь тысяч российских организаций и компаний различных отраслей.

В шестом сезоне конкурса «Лидеры России» – флагманского проекта Президентской платформы «Россия – страна возможностей» – управленческие команды поборются за честь тысяч российских организаций и компаний различных отраслей. Итоги заявочной кампании подведены – на участие в шестом сезоне зарегистрировались 75395 участников из 89 российских регионов и 66 стран мира. В их числе 1487 управленцев из Самарской области. Далее участников ожидает дистанционный этап. 

Обработаны данные всех заявок на участие в шестом сезоне конкурса «Лидеры России», который впервые проходит в командном формате и объединил управленцев из самых разных сфер.

«Заявочная кампания конкурса завершилась еще в декабре прошлого года, но данные участников и сформированных команд продолжали тщательно обрабатываться в январе. Мы проверяли команды на соответствие требованиям к составу команд и участникам конкурса, а также изучали управленческий опыт конкурсантов. Сегодня мы подводим окончательные итоги: всего в составе команд более 75 тысяч управленцев из всех регионов России и 66 стран мира – это серьезный масштаб. В корпоративных и государственных категориях за звание лучших борются команды крупнейших российских компаний с вице-президентами и генеральными директорами в составе, а также 59 команд федерального уровня — большинство министерств и ведомств, делегировавших на конкурс участников, в том числе, заместителей министров. Свои управленческие команды официально выставили 77 субъектов РФ, и среди участников — вице-губернаторы и председатели региональных правительств. Тысячи организаций разного профиля и калибра — от ведущих корпораций и федеральных органов власти до университетов и школ. Совсем скоро они встретятся в нашем конкурсе, и мы будем наблюдать, как уже не отдельные руководители, а целые команды соревнуются между собой, сражаясь за звание сильнейших управленческих команд страны. Уверен, это будет невероятно интересно», – отметил генеральный директор Президентской платформы «Россия – страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.

В категории «Государственные управленческие команды» заявки на участие в конкурсе приняты от 162 команд. Среди них 59 команд, представляющих федеральные органы исполнительной власти и организации федерального уровня. В категории государственных также сформированы 77 команд от субъектов Российской Федерации, представляющих регионы от Калининграда до Владивостока, а также 24 команды крупных муниципальных образований – от Ростова-на-Дону до Хабаровска. От Самарской области в конкурсе участвуют 1487 управленцев. Регион вошел в десятку субъектов РФ по числу участников шестого сезона.

Сейчас участники готовятся к дистанционному этапу, в ходе которого каждый из них пройдет тесты для оценки управленческих компетенций. Результаты команды будут формироваться по сумме баллов ее участников. По итогам будет составлен рейтинг, на основании которого определены полуфиналисты. Онлайн-полуфиналы проекта пройдут в апреле-мае 2026 года. В них команды в формате видеоконференции будут решать задачи, позволяющие оценить управленческий потенциал конкурсантов. Задания будут касаться различных аспектов командного управления – стратегии, операционной деятельности и другого. Очные финалы пройдут летом 2026 года.

Конкурс управленцев «Лидеры России» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» проводится с 2017 года по распоряжению Президента Российской Федерации. По итогам пяти сезонов на участие в конкурсе подано более одного миллиона заявок со всей России и из 150 стран мира. За весь период проведения конкурса назначения на высокие должности получили более 650 участников. 

 

 

Фото предоставлено пресс-службой конкурса «Лидеры России»

