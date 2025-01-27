«Блокадный хлеб»: Всероссийская акция прошла в Самаре

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Одним из центральных мероприятий, посвященных 81-й годовщине со Дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, стала Всероссийская акция памяти «Блокадный хлеб». В самарском Дворце ветеранов экскурсовод и ветераны – жители блокадного Ленинграда рассказали собравшимся о страшном времени, когда город находился во вражеском кольце, поделились воспоминаниями и своими эмоциями. В экспозиции Самарского Дворца ветеранов был представлен символ Акции – кусочек хлеба весом 125 грамм и хлебная карточка. Участниками торжественного мероприятия «Непокорённый Ленинград» стали учащиеся школы № 90 имени Героя Советского Союза маршала К.А. Мерецкого, школы № 28 имени Героя Советского Союза Д. М. Карбышева и волонтеры добровольческого отряда Самарского Дворца ветеранов «Волжское серебро».

«День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады – дата, когда мы склоняем головы в память о наших соотечественниках, отдавших жизнь за свою Родину, тысячах погибших бойцов и мирных жителей, принесенных ими жертвах. В генетическом коде всех жителей России прописано уважение и преклонение перед духовным подвигом, мужеством, достоинством жителей осажденного Ленинграда. Нам никогда не узнать имен всех погибших во время блокады, но несгибаемая воля жителей этого города служит нам вдохновляющим примером, заставляет верить в силу духа человека», – подчеркнул глава Самары Иван Носков.

Одной из участниц Всероссийской акции памяти «Блокадный хлеб» – Валентине Щербаковой исполнилось 17 лет, когда началась блокада Ленинграда. Всю войну она проработала монтёром на железной дороге, там же после ночной смены 27 января 1944 года и узнала об освобождении родного города. Сегодня ей уже 101 год, но она помнит, как выживали люди в осажденном Ленинграде.

«У нас были дрова и всегда было тепло. Еды не было, но кипяток был. Когда хотелось есть, то пили его. Август и сентябрь были хорошими – мы лебеду собирали, чтобы сварить какие-то щи. Это блюдо считалось щами, хлебушка в тарелку покрошишь и вот так кушали», – рассказала житель блокадного Ленинграда Валентина Щербакова.

Уроженец Ленинграда Валерий Матвеев был ребенком, когда началась осада, но навсегда сохранил воспоминания о том страшном времени. Он свято бережет память своего отца и других соотечественников-героев и уверен, что забывать их подвиг ни в коем случае нельзя.

«Я родился в Ленинграде и закончил там школу. Мой отец был военным, капитаном первого ранга, был награжден пятью орденами – Орденом Ленина, Орденом Красного Знамени, двумя Орденами Красной Звезды, Орденом Отечественной войны второй степени, а медалей у него было несчитанное количество. Он служил на Северном флоте и по ленд-лизу получал суда для нашего флота. Во время блокады я был совсем маленьким, но помню сильное чувство голода», – рассказал житель блокадного Ленинграда Валерий Матвеев.

Сегодня уроженцы Ленинграда стали участниками Всероссийской акции памяти «Блокадный хлеб». Благодаря таким мероприятия сохраняется и передается последующим поколениям историческая память.

Фото: администрация Самары