Благодаря судебным приставам окна в детсаду в Самаре оборудовали защитными механизмами

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Благодаря судебным приставам Кировского района г. Самары руководство детского сада установило на окнах учреждения замки безопасности.

Надзорным органом проведена проверка исполнения законодательства об охране жизни и здоровья детей. Оказалось, что окна одного из городских детских садов не оборудованы защитными механизмами. Отсутствие замков безопасности создавало угрозу выпадения ребенка из окна. Суд обязал руководство учреждения оборудовать оконные блоки защитными механизмами. В отделении судебных приставов Кировского района г. Самары было возбуждено исполнительное производство.

Сотрудник органа принудительного исполнения вручил руководству детского сада постановление о возбуждении исполнительного производства и требование об установке замков безопасности. В добровольный срок меры для исполнения решения суда приняты не были. Тогда судебный пристав-исполнитель вынес постановление о взыскании с должника исполнительского сбора в размере 50 тысяч рублей и вручил предупреждение об уголовной ответственности по

ст. 315 УК РФ «Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта».

Действия должностных лиц Службы оказались убедительными. Руководство детского сада оборудовало оконные блоки замками безопасности. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.