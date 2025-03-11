Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре ночью -1, +1°С, днем +6, +8°С. Ночью местами гололедица.
12 марта в регионе днем местами мокрый снег и дождь. до +9°С
Специальный гость библиотеки представит читателям свою книгу «Преодоление», посвящённую событиям специальной военной операции.
В СОУНБ пройдёт творческая встреча с самарским писателем Сергеем Жигаловым
Гости библиотеки смогут услышать рассказ об изобразительном искусстве Куйбышева военных лет.
В СОУНБ пройдёт открытая арт-лекция «Художники запасной столицы»
Билеты доступны по Пушкинской карте.
Победитель классического Евровидения Иван Бессонов выступит в Самаре
Будьте внимательны и осторожны!
12 марта в Самарской области ожидается усиление ветра
Минцифры: 5 млн россиян оформили самозапрет на кредиты с начала марта
Минцифры: 5 млн россиян оформили самозапрет на кредиты с начала марта
Производство молока в России выросло на 4,8% в январе
Производство молока в России выросло на 4,8% в январе
В Самарской области повысят тарифы на речные перевозки
В Самарской области повысят тарифы на речные перевозки
Наверх
Самара  +1 °C, Тольятти  +2 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 88.39
-0.75
EUR 95.44
-1.42
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Музее-галерее «Заварка» пройдет артист-ток с самарскими фотографами
В Самаре пройдет арт-лекция "Художники запасной столицы"
Самарцам расскажут о возникновении славянской письменности
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Благодаря судебным приставам окна в детсаду в Самаре оборудовали защитными механизмами

11 марта 2025 10:48
176
Благодаря судебным приставам окна в детсаду в Самаре оборудовали защитными механизмами

Благодаря судебным приставам Кировского района г. Самары руководство детского сада установило на окнах учреждения замки безопасности.

Надзорным органом проведена проверка исполнения законодательства об охране жизни и здоровья детей. Оказалось, что окна одного из городских детских садов не оборудованы защитными механизмами. Отсутствие замков безопасности создавало угрозу выпадения ребенка из окна. Суд обязал руководство учреждения оборудовать оконные блоки защитными механизмами. В отделении судебных приставов Кировского района г. Самары было возбуждено исполнительное производство.

Сотрудник органа принудительного исполнения вручил руководству детского сада постановление о возбуждении исполнительного производства и требование об установке замков безопасности. В добровольный срок меры для исполнения решения суда приняты не были. Тогда судебный пристав-исполнитель вынес постановление о взыскании с должника исполнительского сбора в размере 50 тысяч рублей и вручил предупреждение об уголовной ответственности по
 ст. 315 УК РФ «Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта».

Действия должностных лиц Службы оказались убедительными. Руководство детского сада оборудовало оконные блоки замками безопасности. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

Теги: Судебные приставы

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Микрофинансовую организацию в Самаре обязали удалить сведения о заёмщике
10 марта 2025, 11:52
Микрофинансовую организацию в Самаре обязали удалить сведения о заёмщике
Житель соседнего региона стал жертвой мошенников, которые воспользовавшись его персональными данными оформили на него кредит в одной из микрофинансовых... Происшествия
602
Заплатила за удар по голове.
07 марта 2025, 16:11
Судебные  приставы взыскали с тольяттинки, затеявшей в баре драку, компенсацию морального вреда
Заплатила за удар по голове. Общество
855
Исполнительный лист можно подать в электронном виде
06 марта 2025, 13:31
Исполнительный лист можно подать в электронном виде
Направление исполнительного документа в электронной виде позволяет ускорить процедуру поступления на принудительное исполнение исполнительных документов. Общество
750
В центре внимания
11 марта 2025  13:05
"РКС-Самара" напоминают: скоро паводок и категорически запрещено открывать колодцы канализации
122
13 марта в Самарском бизнес-инкубаторе пройдет стратегическая сессия о развитии транспорта
11 марта 2025  11:18
13 марта в Самарском бизнес-инкубаторе пройдет стратегическая сессия о развитии транспорта
169
Вячеслав Федорищев вошел в топ-30 самых влиятельных людей в российском футболе
10 марта 2025  11:44
Вячеслав Федорищев вошел в топ-30 самых влиятельных людей в российском футболе
353
Взрывы в Новокуйбышевске в момент атаки дронов ВСУ попали на видео
10 марта 2025  09:27
Взрывы в Новокуйбышевске в момент атаки дронов ВСУ попали на видео
1520
Основной целью визита стало знакомство с достижениями российской ракетно-космической отрасли.
8 марта 2025  22:31
Делегация из Мьянмы посетила Самарскую область и ознакомилась с достижениями в космической отрасли
1218
Весь список