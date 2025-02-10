Библиотеки региона присоединились к общероссийской акции «Дарите книги с любовью»

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С 10 по 16 февраля 2025 года пройдет Девятая общероссийская акция «Дарите книги с любовью». Инициаторы акции – Российская государственная детская библиотека и Ассоциация «Растим читателя» – проводят её при поддержке Минкультуры России, Российского книжного союза и Ассоциации книгораспространителей.



Главная идея акции – вдохновлять людей дарить друг другу хорошие книги и напомнить, что бумажная книга не теряет своей ценности и по-прежнему остается актуальным подарком.

Во время акции «Дарите книги с любовью – 2025» на площадках библиотек, книжных магазинов, музеев, школ, гимназий будет организован сбор книг для библиотек и детских учреждений в малых городах и отдалённых населенных пунктах.

Лучшая идея отметить праздник — подарить книгу: себе, детям, друзьям, коллегам или собрать книги и передать их в библиотеку.



К акции присоединились библиотеки региона.

Традиционно в Самарской областной научной библиотеке проводится акция «Читай. Дари. Люби». Её участники смогут не только передать уже прочитанные книги в сельские библиотеки, библиотеки новых регионов Российской Федерации, детских домов, больниц, приютов и домов престарелых, но и получить книгу в подарок. Так же в день книгодарения в библиотеке будут действовать интерактивные площадки с литературными настольными играми, головоломками и мастер-классами.



В Самарской областной детской библиотеке 14 февраля пройдет «День влюбленных в книгу». Для читателей и гостей библиотеки будет организована интерактивная программа – литературная эрудит-игра «Книга, я тебя знаю!», книжная выставка книгоообмена «Давай меняться!», а каждый пятый читатель, пришедший в библиотеку, получит книгу в подарок.



С 11 по 14 февраля в Самарскую областную библиотеку для молодежи можно принести книги и поделиться своими любимыми историями и душевным теплом. Организаторы отмечают, что будут благодарны за русскую и зарубежную классику.



13 февраля в 15:00 в Самарской областной библиотеке для слепых пройдет интерактивная программа «Дарите книги с любовью вместе».

А в подразделении библиотеки в Чапаевске 13 февраля в 13:00 состоится встреча «Дар души бескорыстный», где члены клуба любителей поэзии представят свое творчество, а книголюбы смогут преподнести в дар книги.

14 февраля в 12:00 читатели подразделения библиотеки в г. Сызрань узнают об истории Международного дня книгодарения, на встрече журналист и краевед, член Сызранской городской писательской организации Елена Мочалова презентует новый выпуск альманаха «Сызранская излучина».



14 февраля в 15:00 в Археоцентре пройдет тематическая экскурсия по постоянной экспозиции, посвященная Дню дарения книг: «Археология Самарского Поволжья на страницах книг». Экскурсия по выставке «Лицом к лицу» посвящена важным археологическим открытиям самарских археологов и их отражению на страницах научной литературы.



С подробной афишей Дня книгодарения можно ознакомиться на сайте «Культура.рф»

В телеграм-канале Министерства культуры Самарской области пройдет викторина, посвященный Дню книгодарения. Принимайте участие – победителя ждет очень приятный и ценный подарок - книга с автографом от министра культуры Ирины Калягиной.

Фото: минкульт СО