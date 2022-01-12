Бастрыкин поручил наградить подростков, нашедших под Новосибирском брошенного младенца

102

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил наградить подростков, которые обнаружили брошенного в коробке на обочине дороги младенца в Новосибирской области, передает РИА Новости.

Новорожденную девочку нашли в коробке на обочине автодороги вблизи села Сосновка Новосибирского района вечером 7 января. Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство малолетнего". Полицейские и следователи разыскивают преступников.

Как выяснилось, подростки нашли ребенка вовремя – девочка не успела получить обморожений, ее жизни ничего не угрожает.

"Председатель СК России поручил наградить ведомственными наградами подростков, которые 7 января 2022 года на обочине автомобильной дороги вблизи села Сосновка… обнаружили коробку, где находился новорождённый ребёнок, проявили активную гражданскую позицию, отзывчивость и неравнодушие. Благодаря их действиям младенца удалось оперативно доставить в медицинское учреждение и тем самым спасти его жизнь", - сообщает СК РФ.

Ренат Литвинов, Иван Назаров, Степан Иванов, Артем Сальников и Сергей Косинцев за проявленные высокие гражданские качества, смелость и самоотверженность будут представлены к ведомственным наградам Следственного комитета.

Фото предоставлено пресс-службой СК РФ/РИА Новости