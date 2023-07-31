Банк России на молодежном форуме «iВолга» в Самарской области представил большую образовательную программу по финансовой грамотности

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В Самарской области с 21 по 29 июля прошел XI молодежный форум Приволжского федерального округа «iВолга», в котором участвовало более 2000 человек из разных регионов страны. Банк России традиционно провел образовательную программу по финансовой грамотности.

Для активистов тематических смен все дни форума работала интерактивная площадка Банка России. Посетив ее, участники узнали, чем занимается мегарегулятор, как работают современные сервисы «Система быстрых платежей» и «Наличные на кассе», а также как защититься от кибермошенничества. Отдельный блок активностей был посвящен проверке знаний: участникам предлагалось объяснить, что означают те или иные финансовые понятия, записать на видео и выложить в социальные сети советы по финансовой грамотности. Посетители площадки смогли измерить свой рост на денежном ростомере, а также познакомиться с фотовыставкой памятных монет «Путешествие в детство».

Мероприятия прошли для различных аудиторий: от школьников до волонтеров «серебряного возраста». Одной из основных для общения стала площадка «Бизнес шаг». Будущие предприниматели на открытой лекции смогли пообщаться с заместителем Председателя Банка России Валерием Казариным. Они узнали, как работает проектный офис мегарегулятора, в котором создаются уникальные, масштабные и социально-значимые проекты. Также участники открытой площадки «Бизнес шаг» соревновались в «Финансовом батле». Деловая игра помогла прокачать знания по различным темам: кредитованию, облигациям, краудфинансированию, цифровым сервисам, инвестициям. Активисты расшифровывали финансовые понятия, отвечали на вопросы разного уровня сложности.

Для участников смены «Поколение Первых» прошли «Диалоги о деньгах». Во время игры участники узнали, сколько весит самый большой рубль и какие памятники изображены на современных российских деньгах.

Вспомнить базовые правила безопасного использования банковских карт и научиться отличать мошенников от добросовестных участников финансового рынка смогли волонтеры «серебряного возраста» на «Кибервикторине». Участники разгадывали ребусы, вспоминали сказки и литературные произведения на тему финансов.

«Банк России традиционно выступает партнером форума. Мы участвуем с большой образовательной программой. Хотелось бы отметить высокий уровень подготовки участников. Приехали ребята, которые много знают. Мы говорим с ними о современных платежных инструментах, о признаках подлинности банкнот, о противодействии мошенничеству», – сказала заместитель начальника Волго-Вятского ГУ Банка России Юлия Серова.

Фото: Банк России