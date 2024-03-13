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«Архитектурно-градостроительная школа «Двойная система Большой Кинель»» стала победителем конкурсного отбора программы «Открываем Россию заново»

13 марта 2024 12:49
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«Архитектурно-градостроительная школа «Двойная система Большой Кинель»» стала победителем конкурсного отбора программы «Открываем Россию заново»

Завершился конкурсный отбор межуниверситетской программы студенческих экспедиций «Открываем Россию заново», которая реализуется НИУ ВШЭ совместно с президентской платформой «Россия – страна возможностей» и программой Росмолодёжи «Больше, чем путешествие» при поддержке Русского географического общества и Ассоциации волонтерских центров. Экспертный совет утвердил 43 заявки, в число победителей вошли 20 университетов и 23 организации. Экспедиции пройдут с мая по ноябрь 2024 года и охватят 26 регионов страны. В Самарскую область будет реализована экспедиция «Архитектурно-градостроительная школа «Двойная система Большой Кинель»», заявленная Московским архитектурным институтом (государственной академией).

Участвуя в проекте «Открываем Россию заново», студенты получают возможность проявить свои профессиональные компетенции, отправиться в экспедицию для работы над реальными задачами развития российских регионов, а региональные команды − получить поддержку лучших молодых специалистов страны. Проект включает экспедиции широкого тематического спектра, студенческие команды могут реализовывать культурные, социальные, образовательные, экологические, технологические и урбанистические проекты.

Студенческие экспедиции являются одним из форматов реализации образовательного подхода «обучение служением», так студенты на практике применяют свои профессиональные компетенции в реализации общественно-значимых и социальных задач.

«В рамках конкурсного отбора были получены более 400 заявок, заявителями экспедиций стали 129 вузов и 106 организаций, фондов, ассоциаций, государственных учреждений, институтов развития из 106 городов России. Я очень рад такому большому интересу к проекту со стороны партнеров в новом сезоне, уже совсем скоро молодые люди со всей страны получат уникальную возможность отправиться в прекрасные точки на карте нашей страны и показать себя как неравнодушных и деятельных молодых профессионалов», – отметил первый заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Агафонов.

На сайте проекта, помимо победивших экспедиций, опубликован лист ожидания, заявки из которого могут быть приняты в программу позднее.

«Уже третий сезон мы реализуем проект «Открываем Россию заново» на межуниверситетском уровне совместно с президентской платформой «Россия – страна возможностей» и программой «Больше, чем путешествие». За эти годы множество молодых специалистов принесли пользу регионам нашей страны, проявив свои профессиональные компетенции в полевых условиях. Такая механика воплощает собой те цели и смыслы, которые мы закладываем в образовательный подход «Обучение служением», поддержанный более чем 100 университетами страны, и я рад, что студенческие экспедиции «Открываем Россию заново» являются одним из ярких форматов его реализации. В прошлом сезоне проект также сделал первые шаги к развитию международных экспедиций, и, я надеюсь, что в 2024 году эта амбиция будет достигнута», – сказал проректор Высшей школы экономики, председатель экспертного совета конкурса «Открываем Россию заново» Дмитрий Земцов.

Экспедиция «Архитектурно-градостроительная школа «Двойная система Большой Кинель», заявленная Московским архитектурным институтом (государственной академией), посвящена проведению одноименной школы, направленной на расширение и развитие профессиональных компетенций студентов архитектурной и градостроительной специальностей, повышение их востребованности на рынке труда и вовлечения в прикладную сферу до окончания обучения. Во время проведения Школы планируется апробировать методику развития межагломерационных территорий через организацию развития группы городов (Бугуруслан Оренбургской области и Похвистнево Самарской области) для повышения качества жизни проживающих на этой территории граждан, а также развить местные сообщества через привлечение представителей разных социальных групп к решению проблемы неиспользуемого потенциала на межрегиональных территориях нашей страны.

Самыми популярными сферами среди заявленных экспедиций стали: культура – 184 заявки, далее – образование и урбанистика, по которым поступило 162 и 126 заявок соответственно. Самыми популярными направлениями экспедиций стали Приморский и Камчатский края, Ивановская и Свердловская область, а также республика Карелия.

«Полезные поездки по родной стране – новый тренд среди молодёжи. Отвечая на этот запрос, программа “Больше, чем путешествие” и проект “Открываем Россию заново” дают молодым людям возможность погрузиться в жизнь региона, узнать о промышленных и карьерных возможностях, творить и делом помогать посещаемому месту. В экспедициях ребята работают над созданием энергоэффективного жилья, помогают формировать культурный код местности, предлагают идеи по улучшению точек притяжения, проводят испытания и многое-многое другое. Такие созидательные путешествия наполняют жизнь подрастающего поколения еще большим смыслом. Замечательно, что интерес к проекту только увеличивается: новый сезон обещает быть ярким и очень насыщенным!» – подчеркнул советник руководителя Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь) Олег Макаров.

Подать заявку на понравившуюся экспедицию могут студенты, магистранты и аспиранты любого вуза страны, в том числе иностранные студенты. Возраст участников - от 18 до 35 лет, абитуриенты 2024 года смогут подать заявку на экспедиции, стартующие в сентябре.

Победившие экспедиции получат не только обеспечение проезда, проживания, питания, экскурсионной программы для участников и наставников, но и методологическую поддержку. Организаторы планируют серию тренингов с каждой из команд до экспедиции – участников познакомят с экспедиционным форматом работы, подскажут, как правильно освещать экспедицию, а также помогут познакомиться друг с другом и подготовиться к выезду. После завершения экспедиции также намечен ряд мероприятий – помимо доработки экспедиционного продукта, участников ждут встречи с рефлексией о работе, конкурс результатов экспедиций и итоговый форум сезона с награждением лучших команд и партнеров.

 

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