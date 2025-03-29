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Ансамбль русских народных инструментов Самарской филармонии выступил перед ветеранами и участниками СВО

29 марта 2025 16:10
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Музыканты успешно совмещают в своем репертуаре классику и фольклор, строгую академическую исполнительскую манеру и живое игровое начало.

В клиническом санатории «Волга» Ансамбль русских народных инструментов Самарской филармонии выступил перед ветеранами и участниками специальной военной операции с новой вокально-инструментальной программой «Родина моя». 

Программа создана в 2025 году в преддверии празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной Войне и включает в себя обработки русских народных песен, сочинения отечественных композиторов. Коллектив постоянно ищет новые формы исполнительской деятельности на пути к своему слушателю.

Музыканты успешно совмещают в своем репертуаре классику и фольклор, строгую академическую исполнительскую манеру и живое игровое начало. Высокий профессиональный уровень, виртуозное исполнение и артистизм музыкантов всегда обеспечивают ансамблю заслуженный успех у слушателей. В концерте приняли участие руководитель коллектива, заслуженный артист России Рамиль Батыршин (баян), Антон Данилов (балалайка), Ирина Демьяненко (домра малая), Яна Никифорова (домра-альтовая), Алексей Турченюк (балалайка-контрабас) и Венера Яхина (вокал). 

Обладателю Губернского гранта в области культуры и искусства, Ансамблю русских народных инструментов Самарской филармонии уже более 35 лет. За эти годы артисты побывали во всех городах нашей области, в самых ее отдаленных районах, гастролировали и за рубежом. Ежегодно коллектив проводит более 120 концертов в самых разных залах и для самой широкой аудитории, и каждый раз его восторженно принимают зрители!

 

Фото:   минкульт СО

Теги: Самара

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