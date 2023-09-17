Активный досуг, личностный рост и общение: в акции «Самара в движении» приняли участие 240 000 человек

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Зумба, флайнг-диск, регби, футбол: это далеко не полный список видов спорта, которыми в рамках акции «Самара в движении» могли заняться горожане минувшим летом. Специалисты Департамента спорта и физической культуры Самары подводят итоги акции, и отмечают – с каждым годом число локаций и активностей, а также участников увеличивается.

Физкультурно-спортивная акция стартовала 23 июня и финишировала 31 августа. В пятый раз на площадках города профессиональные тренеры из более чем 20-ти самарских фитнес-клубов, спортивных федераций и танцевальных студий проводили бесплатные занятия. Отметим, что вовлечение горожан в систематические занятия физической культурой и спортом — одна из главных задач национального проекта «Демография», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным. Представители профильного Департамента подчеркивают, что видят заинтересованность жителей в акции, их стремление вести здоровый образ жизни только растет.

«В жизни каждого человека важный момент - это победа над собой. Когда люди занимаются спортом, они каждый день отчасти совершают маленькую победу: собраться и сделать упражнения – это нагрузка в физическом плане, и в психологическом. Через победу над собой люди становятся более совершенными и физически, и морально. Поэтому желаю самарцам стараться не забывать о необходимости активного отдыха и присоединяться к таким масштабным и интересным событиям как наша акция «Самара в движении», - отметил руководитель Департамента физической культуры и спорта Самары Дмитрий Чеканов.

Акция, где каждый желающий мог присоединиться к занятиям, работала для жителей города на четырех площадках:

- На пляже Первомайского спуска набережной;

- В парке им.Ю.Гагарина;

- В парке 50-летия Октября;

- На площади Куйбышева.

На каждой из них находился медработник, который отслеживал самочувствие участников акции. На площади Куйбышева самарцы могли попробовать свои силы на скейт-площадке, футбольном поле, городошной площадке или сыграть в панна-футбол, стритбол, заняться воркаутом. На пляже у Первомайского спуска были организованы площадки для занятий пляжными видами спорта, а также здесь был оборудован боксерский ринг с трибунами и большая зона с мешками для бокса. В парках и на пляже собирали поклонников активного образа жизни групповые тренировки танцевальных и функциональных фитнес-направлений: зумбы, йоги, стретчинга и других. Заблаговременная запись не требовалась, здесь же выдавались коврики для занятий.

В 2023 году «Самара в движении» стала еще популярнее, чем в предыдущие годы работы. Новые локации, увеличенная площадка для групповых занятий на пляже и активная информационная работа позволили тысячам жителей города попробовать для себя новые виды физической активности, расширить свой круг интересов и найти новых друзей. Общий охват акции – 240 000 человек, из них постоянных посетителей – 21 670 человек. В дальнейшем это спортивное событие планируется масштабировать: увеличить число мест проведения тренировок, модернизировать и улучшить уже существующие направления.

Фото: администрация Самары