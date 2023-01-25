85 лет назад родился Владимир Высоцкий

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85 лет назад, 25 января 1938 года, родился Владимир Семенович Высоцкий - поэт, актер, автор и исполнитель песен.



Высоцкий был одним из ярких и самобытных актеров. Он поступил на сцену легендарного театра на Таганке в 1964 году и служил ей до последнего дня. Здесь Высоцкий сыграл более 20 ролей, среди которых Гамлет, Галилей, Пугачев, Лопахин, Свидригайлов.



Большинству россиян Высоцкий запомнился киноролями. Наиболее заметными среди них стали работы в фильмах «Место встречи изменить нельзя», «Маленькие трагедии», «Интервенция», «Хозяин тайги», «Вертикаль», «Служили два товарища», «Сказ про то, как царь Пётр арапа женил», «Короткие встречи», «Плохой хороший человек».

Кроме того, Владимир Высоцкий написал более 200 стихотворений и около 600 песен.



Жители Самары гордятся тем, что Владимир Семенович дважды бывал в нашем городе — весной и осенью 1967 года. Имя Владимира Высоцкого до сих пор звучит в нашем городе. Бывший переулок Специалистов в 1998 году был переименован в улицу Высоцкого. Сквер, расположенный на этой улице также получил имя великого барда, а в нем установлена памятная стела в его честь. Также рядом со сквером находится музей, посвященный Владимиру Cеменовичу. В 2008 году (в 70-летнюю годовщину со дня рождения Высоцкого) у Дворца спорта ЦСК ВВС был открыт памятник Высоцкому, сообщает пресс-служба Исторического парка «Россия – моя история» Самары.

Фото: пресс-служба Исторического парка «Россия – моя история» Самары