Главные новости:
В общекомандном зачете Самарская область заняла 8-е место.
Спортсмены Самарской области - призеры первенства России по паралимпийскому плаванию
Психологи отметили, что этот день направлен на повышение правовой грамотности.
Психологи уголовно-исполнительной инспекции провели тематические мероприятия к Дню Всемирной правовой помощи детям
Для воспитанников Самарского хореографического училища провели интерактивный квиз «Правовой штурм».
В Самарской области прошел День правовой помощи детям 
Который проведут специалисты центра беспилотных систем Самарского университета.
В СОУНБ пройдёт мастер-класс «Школа дронов»
Делегация минтранса СО приняла участие в XIX Международном форуме «Транспорт России» в Москве.
Самарская область перенимает опыт Москвы для развития транспортной системы
С вступлением новых компаний общее число участников федерального проекта в Самарской области достигло 213.
Два предприятия региона присоединились к федеральному проекту «Производительность труда»
Три человека пострадали в ДТП в селе Подстепки
В Самаре школу закрыли на карантин из-за вспышки пневмонии
82% самарских компаний уже внедряют цифровые решения в свои бизнес-процессы

21 ноября 2025 11:00
152
82% самарских компаний уже внедряют цифровые решения в свои бизнес-процессы

Аналитики hh.ru, платформы онлайн-рекрутинга в России, провели опрос и выяснили: только 18% компаний Самарской области не применяют в своих рабочих процессах автоматизацию и цифровые инструменты. Остальные 82% активно внедряют технологии для избавления от рутины и повышения эффективности.

41% респондентов из Самарской области сообщили, что в их компании сотрудники пользуются системами электронного документооборота, 30% — ERP-системами управления производством или организацией, 23% — облачными платформами для совместной работы с документами. CRM-системы использует каждый пятый сотрудник (21%), а по 9% работают с платформами для управления проектами или BI-системами для анализа и визуализации данных, в том числе облачными. При этом 18% компаний остаются на этапе, где процессы ещё не автоматизированы.

Лидерами по внедрению цифровых инструментов стали финансовые службы (67%) и отделы закупок (60%), где объём документооборота традиционно велик. Активно используют автоматизацию также менеджмент (57%) и юридические подразделения (54%). ERP-системы чаще применяются в закупках (57%) и бухгалтерии (40%), облачные платформы — в PR-отделах (33%) и сфере образования и науки (31%). CRM-платформы наиболее распространены среди маркетологов и специалистов по продажам (43%). Платформы для управления проектами востребованы в ИТ-сфере (35%) и у топ-менеджеров (18%), которые также чаще других используют BI-системы (16%) и инструменты на базе ИИ (24%).

В малом и среднем бизнесе чаще всего используют облачные системы для работы с документами (24%) и CRM-платформы (23%), а также инструменты на базе искусственного интеллекта (10%). В крупных компаниях доля пользователей систем электронного документооборота достигает 47%, ERP-платформ — 32%, облачных сервисов — 21%. В очень крупных организациях цифровизация развита шире: 58% применяют системы электронного документооборота, 37% — ERP-платформы, 12% — платформы для управления проектами, 9% — BI-системы для анализа и визуализации данных, а 3% используют решения для автоматизации подбора персонала.

Исследование показывает, что каждый четвертый респондент (27%) Самарской области замечает действия компании по снижению количества «бумажной» работы. В малом и среднем бизнесе 15% сотрудников видят реальные шаги по снижению количества рутинных задач.

Положительный эффект от цифровизации чаще всего отмечают сотрудники служб безопасности (21%), медицины и фармацевтики (20%), HR-направления (17%) и ИТ-сферы (16%) — областей, где бизнес-процессы уже частично автоматизированы. В то же время юристы (68%), специалисты по закупкам (65%), а также представители строительной и девелоперской сферы (64%) чаще других пока не замечают изменений во внутренних процессах.

