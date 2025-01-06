155

8 января в Тольятти пройдет финальный показ оперы «Морозко». Проект, реализуемый при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, направлен на развитие талантов среди молодежи. Так, в постановке принимают участие студенты Академии святителя Алексия. (6+)



Автор оперы «Морозко» — советский композитор Михаил Красев. В своем сочинении он объединил лучшие традиции русской народной песенности и классическую оперу.



Показы спектакля охватили всю Самарскую область. Перед каждым представлением проводились интерактивные мероприятия: мастер-классы по изготовлению рождественских игрушек, игры и викторины по сказке «Морозко».

Фото: минкульт СО