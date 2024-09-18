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78% самарцев обоих полов интересны прошлые отношения партнера

18 сентября 2024 10:36
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78% самарцев обоих полов интересны прошлые отношения партнера

Дейтинг-сервис Мамба провел исследование*, чтобы выяснить все подробности того, как часто и почему мужчины и женщины сталкиваются с ревностью, а также где начинаются и заканчиваются границы личного пространства современных самарцев в вопросе отношений.

Мужчины и женщины о ревности и доверии

Опрос показал, что больше половины современных мужчин (60%) и женщин (66%) считают себя ревнивыми, однако только в случаях, когда для этого есть очевидные причины. Почти четверть мужчин (22%) и женщин (24%) описали себя как «очень ревнивых». Есть и те, кто считают себя абсолютно не склонными к ревности, среди представителей сильного пола таких больше - 17%, и только 10% девушек относят себя к этой категории.

Когда речь заходит о том, может ли ревность быть «здоровой», 72% мужчин и 75% женщин согласны, что это возможно, если есть реальные поводы для ревности. В то же время, 28% мужчин и 25% женщин считают, что любое проявление ревности вредно.

 

О бывших и границах общения

Интересно, что почти половина (47%) женщин интересуются прошлым своих новых партнеров, тогда как среди мужчин — лишь треть (31%). Однако 42% респондентов и 34% респонденток считают ненормальным обсуждать прошлые отношения на начальных этапах знакомства.

На вопрос о том, когда нужно прекратить общение и возможный флирт с представителями противоположного пола, 77% женщин и 70% мужчин ответили, что это должно произойти только после откровенного разговора и определения отношений. Есть доля тех, кто считает, что прекращение общения должно произойти с момента знакомства — 15% мужчин и 17% женщин.

Интересно, что к друзьям противоположного пола больше трети самарцев обоих полов относятся спокойно. Но 23% респондентов и 22% респонденток отметили, что будут пытаться контролировать это общение и сопровождать партнера на таких встречах. Часть опрошенных предпочитают более категоричный подход — 21% мужчин и 18% женщин планируют запретить своему партнеру такую дружбу.

 

Границы личного пространства и доверие в отношениях

Когда потенциальный партнер постоянно онлайн, но не пишет, 54% мужчин и 41% женщин заявили, что относятся к этому спокойно. Однако, 38% мужчин и 53% женщин испытывают некоторое беспокойство и недоверие в такой ситуации.

Опрос также выявил, что 67% мужчин и 49% женщин никогда не проверяли телефоны или социальные сети своих партнеров без их ведома. В то же время, 23% мужчин и 38% женщин делали это несколько раз, если возникали сомнения в верности партнера.

Просьбу партнера показать свои переписки 58% мужчин и 45% женщин воспринимают спокойно. Однако при этом опрос показал, что девушки относятся к этому вопросу трепетнее, т.к. 41% респонденток отметили, что это является нарушением личного пространства, в то время как среди мужчин с этим солидарны только четверть.

При этом к слежке за партнером с помощью трансляции геолокации абсолютное большинство жительниц Самары (68%) относятся негативно, как и половина представителей сильного пола. Так поступают только 11% мужчин и 7% женщин. 

*В опросе Mamba приняли участие 3000 респондента старше 18 лет из разных регионов России.

Теги: Опрос

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