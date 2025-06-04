70 автомобилей такси в Самаре украсили рисунками подопечных самарских фондов

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1 июня в России отметили Международный день защиты детей. К этому празднику Яндекс Go украсил 70 автомобилей такси в Самаре рисунками подопечных самарских фондов. Например, подопечные фонда «Вера, Надежда, Любовь» нарисовали красочные сюжеты: таинственный город, натюрморты с сочными ягодами и букеты из подсолнухов. Эти работы теперь размещены на автомобилях в тарифе «Детский» и будут радовать маленьких пассажиров и их родителей на улицах Самары.

Проект реализован в рамках социального проекта «Помощь рядом».