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7 ноября для самарцев выступил Центральный военный оркестр Минобороны РФ

7 ноября 2023 21:36
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На сцене САТОБ  прозвучали классические русские и зарубежные произведения, а также произведения современных композиторов.

Во вторник, 7 ноября, в Самаре выступил Центральный военный оркестр Министерства обороны Российской Федерации. На сцене Самарского театра оперы и балета имени Д. Д. Шостаковича  прозвучали классические русские и зарубежные произведения, а также произведения современных композиторов. Творческий коллектив оркестра и зрителей, среди которых были участники Парада Памяти, ветераны, участники СВО с семьями, заслуженные жители региона, поприветствовал губернатор Дмитрий Азаров.

 Центральный военный оркестр Министерства обороны Российской Федерации создан в 1927 году. Основателем и первым художественным руководителем оркестра был генерал-майор, композитор, педагог Семен Чернецкий. Именно он был дирижером военного оркестра парада 1941 года в Куйбышеве и 24 июня 1945 года на Параде Победителей на Красной площади в Москве. Сегодня, 7 ноября, в день проведения Парада Памяти, на фасаде Самарского гарнизонного Дома офицеров была открыта мемориальная доска в память о Семене Чернецком.

Губернатор Самарской области, обращаясь перед началом концерта к музыкантам и зрителям, отметил, что оркестром Минобороны гордится вся Россия. В героические и трагические для нашей страны времена он вдохновлял народ и воинов на новые победы.

«Сегодня оркестр здесь. В день, когда мы вновь, следуя традиции Самарской земли, провели Парад Памяти в честь парада 1941 года. Мы чтим традиции, мы храним верность нашей Родине. Мы храним в наших сердцах благодарность защитникам Отечества, героям Великой Отечественной войны, героям-защитникам современности», - сказал глава региона.

Губернатор поприветствовал находящихся в зале участников сегодняшнего Парада Памяти. Дмитрий Азаров отдельно поблагодарил ветеранов, вышедших 12 лет назад с инициативой о проведении парада.
«Мы будем и дальше следовать вашим заветам», - подчеркнул глава региона.

Дмитрий Азаров также обратился к коллективу оркестра: «Хочу лично поблагодарить всех участников легендарного оркестра за то, что вы не первый вечер дарите радость, вселяете победный дух в жителей нашего региона. Знайте, что на Самарской земле вас ждут всегда!»

 

Фото: Дмитрий Бурлаков

Теги: Акценты В центре внимания Самара

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