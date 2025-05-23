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67% работодателей в Самаре принимают выпускников вузов и колледжей на стажировки

23 мая 2025 13:24
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67% работодателей в Самаре принимают выпускников вузов и колледжей на стажировки

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие работодатели и  молодые люди до 27 лет, имеющие стажерский опыт.

Большинство компаний открыто для стажеров: сейчас 67% работодателей в Самаре принимают молодых специалистов на стажировки, при этом 24% имеют четко разработанные программы, у 43% пока нет системного подхода.
Каждый второй работодатель (51%), сообщает, что предлагает трудоустройство в штат большинству участников стажировок. Еще 21% компаний делают подобные предложения менее чем половине стажеров, а 20% ограничиваются джоб-оферами только для самых выдающихся кандидатов.

В ходе опроса горожан в возрасте до 27 лет с опытом стажировок, выяснилось, что 63% из них получили работу в компании, где прошли стажировку, еще 12% отказались от предложения работодателя трудоустроиться в штат.

Большинство (65%) рассматривают стажировки преимущественно как способ получения практического опыта, а 15% целенаправленно ищет через стажировку постоянное место работы.
 

Время проведения: 21 апреля — 21 мая 2025 года

Теги: Опрос

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