67% работодателей в Самаре принимают выпускников вузов и колледжей на стажировки

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В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие работодатели и молодые люди до 27 лет, имеющие стажерский опыт.



Большинство компаний открыто для стажеров: сейчас 67% работодателей в Самаре принимают молодых специалистов на стажировки, при этом 24% имеют четко разработанные программы, у 43% пока нет системного подхода.

Каждый второй работодатель (51%), сообщает, что предлагает трудоустройство в штат большинству участников стажировок. Еще 21% компаний делают подобные предложения менее чем половине стажеров, а 20% ограничиваются джоб-оферами только для самых выдающихся кандидатов.



В ходе опроса горожан в возрасте до 27 лет с опытом стажировок, выяснилось, что 63% из них получили работу в компании, где прошли стажировку, еще 12% отказались от предложения работодателя трудоустроиться в штат.



Большинство (65%) рассматривают стажировки преимущественно как способ получения практического опыта, а 15% целенаправленно ищет через стажировку постоянное место работы.



Время проведения: 21 апреля — 21 мая 2025 года