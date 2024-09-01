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65% работающих родителей планируют проводить своих детей на школьную линейку

1 сентября 2024 11:30
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65% работающих родителей планируют проводить своих детей на школьную линейку

Начался новый учебный год, и аналитики Авито Работы решили выяснить, как работающие родители готовились к этому моменту. Опрос показал: больше половины (65%) работающих родителей точно собирались или думали над тем, чтобы проводить своих детей в школу на линейку.

Для этого 30% респондентов планировали взять отгул у руководителя, 14% хотели договориться с начальством об удаленной работе на несколько часов или весь день, 11% оформят день отпуска без сохранения заработной платы, а еще 10% возьмут оплачиваемый день отпуска. Донорский выходной — дополнительный день отдыха за сдачу донорской крови — собираются оформить 3% опрошенных.

Чаще всего работающие родители готовятся лично отвести в учебные заведения своих детей младшего или среднего школьного возраста: чаще других о планах или желании присутствовать на линейке говорили родители первоклассников (87%), второклассников (78%), третьеклассников (77%) и четвероклассников (74%). При этом, чем старше ребенок, тем реже ему требуется сопровождение родителей на 1 сентября — о намерении присутствовать на Дне знаний 10 и 11-классников сообщили 46% и 47% работающих родителей соответственно.

Теги: Опрос

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