606 тысяч жителей Самарской области получили пособия по временной нетрудоспособности в 2024 году

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За 2024 год 606 тысяч работающих граждан в Самарской области получили 1,2 миллиона пособий по временной нетрудоспособности. На данные цели Отделение СФР по Самарской области перечислило 17,4 миллиарда рублей.

Первые три дня больничного оплачиваются работодателем из собственных средств, а все последующие — Отделением СФР по Самарской области. Если гражданин осуществляет уход за больным членом семьи, больничный оплачивается региональным Отделением Социального фонда с первого дня.

Размер пособия рассчитывается на основании среднего заработка за предыдущие два года и страхового стажа гражданина. Если стаж составляет менее пяти лет, гражданину начисляется 60% среднего заработка, от пяти до восьми лет — 80%. Если же стаж насчитывает восемь и более лет, то пособие будет оплачено в размере 100% от среднего заработка.

Следует учесть, что для родителей, которые ухаживают за больными детьми младше 8 лет, пособие выплачивается в размере 100% от среднего заработка и не зависит от стажа и порядка лечения.

Пособие по временной нетрудоспособности выплачивается за все календарные дни больничного, в том числе за выходные или праздничные дни.

Назначение и выплата пособия осуществляется в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня предоставления работодателем или застрахованным лицом сведений и документов в Отделение СФР по Самарской области.

Путь больничного листа можно отследить от момента открытия до выплаты пособия в личном кабинете на портале Госуслуг.

Если у вас есть вопросы, вы всегда можете обратиться в единый контакт-центр Социального фонда России, позвонив по телефону: 8 (800) 100-00-01 (звонок бесплатный, режим работы линии Отделения СФР по Самарской области — с понедельника по четверг с 8:30 до 17:30, а в пятницу — с 8:30 до 16:30). Также вся актуальная информация размещена на официальных страницах Отделения фонда в социальных сетях: ВКонтакте, Одноклассники и Telegram.