54% женщин считают, что разные биоритмы — повод для расставания

Больше половины женщин в России готовы разорвать отношения с партнером, если их биоритмы не совпадают. Кроме того, для 68% россиян желательно, чтобы режим сна в паре совпадал. Насколько совпадение биоритмов партнеров важно для отношений выяснили аналитики дейтинг-сервиса «VK Знакомства». С результатами исследования 21 ноября ознакомились «Известия».

Исследование показало, что 66% респондентов считают себя совами, а 34% — жаворонками. При этом 58% придерживаются мнения, что подстраиваться под партнера нужно именно совам.

«Среди мужчин готовность менять свои биоритмы ради второй половинки выше, чем среди женщин, — 73% против 50%. Вместе с тем 54% женщин считают, что разные биоритмы могут стать поводом для расставания, тогда как среди мужчин так ответили лишь 39%», — указали аналитики.

Респонденты поделились, как разные режимы могут отразиться на отношениях. По их мнению, больше всего пострадает совместное времяпрепровождение (28%). На втором месте — возможные сложности с планированием встреч или путешествий (21%). 17% опасаются, что один из партнеров из-за разных графиков станет более раздражительным. 14% респондентов полагают, что у пары может уменьшиться эмоциональная близость. Напротив, 13% считают, что разница в графиках сна и бодрствования может стать преимуществом — у партнеров появится возможность отдохнуть друг от друга.

Совпадение биоритмов, по мнению респондентов, способствует качественному отдыху и хорошему настроению обоих (22%), помогает организовать совместные планы и путешествия (21%), организовать быт и распределить домашние дела (20%), а также укрепляет отношения и уменьшает количество ссор (18 и 13% соответственно).

«Поведение жаворонков и сов перед сном не отличается. Перед сном россияне чаще всего смотрят кино или сериалы (26%), скроллят соцсети (18%), слушают музыку, подкасты или медитации (15%). Еще 12% опрошенных признались, что перед сном переписываются с партнером или мэтчем, 10% читают книги, а 9% любят выйти на короткую прогулку», — говорится в исследовании.