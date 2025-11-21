Я нашел ошибку
В Самарской области может появиться новый аквапарк
82% самарских компаний уже внедряют цифровые решения в свои бизнес-процессы
В Самаре пункт приема металлолома мешает автобусам, горожане недовольны
54% женщин считают, что разные биоритмы — повод для расставания
Бастрыкин заинтересовался историей с многодетной матерью в Самаре, которой угрожали мужчины
В аэропорту Самары возобновили прием и выпуск самолетов
55% самарцев считают допустимым искать новую работу, не предупреждая работодателя
В Клиниках СамГМУ впервые в регионе применили новую технологию для сокращения сроков лечения пациентки с укорочением ноги
54% женщин считают, что разные биоритмы — повод для расставания

21 ноября 2025 10:52
Больше половины женщин в России готовы разорвать отношения с партнером, если их биоритмы не совпадают. Кроме того, для 68% россиян желательно, чтобы режим сна в паре совпадал. Насколько совпадение биоритмов партнеров важно для отношений выяснили аналитики дейтинг-сервиса «VK Знакомства». С результатами исследования 21 ноября ознакомились «Известия».

Исследование показало, что 66% респондентов считают себя совами, а 34% — жаворонками. При этом 58% придерживаются мнения, что подстраиваться под партнера нужно именно совам.

«Среди мужчин готовность менять свои биоритмы ради второй половинки выше, чем среди женщин, — 73% против 50%. Вместе с тем 54% женщин считают, что разные биоритмы могут стать поводом для расставания, тогда как среди мужчин так ответили лишь 39%», — указали аналитики.

Респонденты поделились, как разные режимы могут отразиться на отношениях. По их мнению, больше всего пострадает совместное времяпрепровождение (28%). На втором месте — возможные сложности с планированием встреч или путешествий (21%). 17% опасаются, что один из партнеров из-за разных графиков станет более раздражительным. 14% респондентов полагают, что у пары может уменьшиться эмоциональная близость. Напротив, 13% считают, что разница в графиках сна и бодрствования может стать преимуществом — у партнеров появится возможность отдохнуть друг от друга.

Совпадение биоритмов, по мнению респондентов, способствует качественному отдыху и хорошему настроению обоих (22%), помогает организовать совместные планы и путешествия (21%), организовать быт и распределить домашние дела (20%), а также укрепляет отношения и уменьшает количество ссор (18 и 13% соответственно).

«Поведение жаворонков и сов перед сном не отличается. Перед сном россияне чаще всего смотрят кино или сериалы (26%), скроллят соцсети (18%), слушают музыку, подкасты или медитации (15%). Еще 12% опрошенных признались, что перед сном переписываются с партнером или мэтчем, 10% читают книги, а 9% любят выйти на короткую прогулку», — говорится в исследовании.

В ходе которого был рассмотрен вопрос о реализации Самарской областью федерального проекта «Производительность труда».
20 ноября 2025  21:30
Губернатор Вячеслав Федорищев провел заседание областного правительства
419
Особое внимание на встрече было уделено выполнению казачеством важнейших государственных задач, в первую очередь – содействию армии и выполнению боевых задач в зоне специальной военной операции.
20 ноября 2025  17:43
Губернатор Вячеслав Федорищев провел рабочую встречу с атаманом Всероссийского казачьего общества Виталием Кузнецовым
982
Движение транспорта в историческом центре Самары ограничат на время Крестного хода
20 ноября 2025  13:23
Движение транспорта в историческом центре Самары ограничат на время Крестного хода
457
35 новых КДМ выведут на уборку дорог Самары в зимний сезон
20 ноября 2025  11:33
35 новых КДМ выведут на уборку дорог Самары в зимний сезон
464
Вячеслав Федорищев поздравил работников транспорта Самарской области
20 ноября 2025  10:08
Вячеслав Федорищев поздравил работников транспорта Самарской области
545
Весь список