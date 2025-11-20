52% самарцев рассчитывают на получение тринадцатой зарплаты

158

В опросе SuperJob приняли участие трудоустроенные представители экономически активного населения из города.

52% работающих самарцев ожидают получить тринадцатую зарплату или премию по итогам года. Нет надежд по получение годового бонуса у 42% респондентов.



Среди мужчин доля ожидающих премию несколько выше (55%), чем среди женщин (48%). Наиболее оптимистично настроена молодежь в возрасте до 35 лет: на дополнительные выплаты в конце года рассчитывают 57%. Среди респондентов в возрасте 35—45 лет таких 52%, а среди тех, кому 45 и больше, — лишь 46%.



Среди обладателей высшего образования на премию рассчитывают 56%, тогда как среди тех, у кого среднее профессиональное образование, — 42%.



Больше всего же тех, кто ожидает получения годовых премий, среди зарабатывающих от 150 тысяч рублей в месяц — 67%.



Тринадцатые зарплаты чаще всего планируют тратить на отпуска и путешествия (20% опрошенных). 17% респондентов израсходуют деньги на закрытие кредитов и долгов. 15% — пустят финансы на нужды семьи, по 10% — на текущие расходы или ремонт. 9% горожан отложат годовые премии в сбережения. Еще 9% потратят тринадцатые зарплаты на подарки. 4% намерены потратить все деньги на себя. 3% оплатят с их помощью обучение, 2% — медицинские услуги.

Время проведения: 10—18 ноября 2025 года