В Гидрометцентре сообщили о теплой погоде в России на конец недели
В Самаре пройдет благотворительный фестиваль WOOF FEST для поддержки животных из приютов
Названы причины появления кругов и мешков под глазами
Земля переживает всплеск магнитных бурь в 2025 году
35 новых КДМ выведут на уборку дорог Самары в зимний сезон
Самарцы потратят на новогодние подарки в среднем 14 000 рублей
Эксперт: приравнивание норм готовки в магазине к ресторану повысит цены
Испания в сентябре нарастила поставки вина в Россию до максимума за год
Мероприятия
В Самарской области прошла защита проектов второго потока региональной программы «Наставничество»
В Самаре в «Заварке» пройдет лекция «Cоветский пир: между коллективной мечтой и личным праздником»
52% самарцев рассчитывают на получение тринадцатой зарплаты

20 ноября 2025 10:19
158
В опросе  SuperJob приняли участие трудоустроенные представители экономически активного населения из города.

52% работающих самарцев ожидают получить тринадцатую зарплату или премию по итогам года. Нет надежд по получение годового бонуса у 42% респондентов.


Среди мужчин доля ожидающих премию несколько выше (55%), чем среди женщин (48%). Наиболее оптимистично настроена молодежь в возрасте до 35 лет: на дополнительные выплаты в конце года рассчитывают 57%. Среди респондентов в возрасте 35—45 лет таких 52%, а среди тех, кому 45 и больше, — лишь 46%.

Среди обладателей высшего образования на премию рассчитывают 56%, тогда как среди тех, у кого среднее профессиональное образование, — 42%.

Больше всего же тех, кто ожидает получения годовых премий, среди зарабатывающих от 150 тысяч рублей в месяц — 67%.

Тринадцатые зарплаты чаще всего планируют тратить на отпуска и путешествия (20% опрошенных). 17% респондентов израсходуют деньги на закрытие кредитов и долгов. 15% — пустят финансы на нужды семьи, по 10% — на текущие расходы или ремонт. 9% горожан отложат годовые премии в сбережения. Еще 9% потратят тринадцатые зарплаты на подарки. 4% намерены потратить все деньги на себя. 3% оплатят с их помощью обучение, 2% — медицинские услуги.

Время проведения: 10—18 ноября 2025 года

Теги: Опрос

Самарцы потратят на новогодние подарки в среднем 14 000 рублей
20 ноября 2025, 11:26
9 из 10 жителей Самары планируют в этом году дарить новогодние подарки. Общество
132
больше 55% детей поколения Альфа легко расстаются с вещами, а самарцы старшего поколения предпочитают хранить их
20 ноября 2025, 09:26
Треть самарцев (28%) хранят ненужные вещи из-за того, что нет времени их разобрать и выбросить ненужное. Общество
173
Только 30% работающих самарцев полностью используют все дни отпуска до конца года
19 ноября 2025, 11:52
В ходе исследования выявили закономерность: зарабатываешь больше — отдыхаешь меньше. Общество
531
35 новых КДМ выведут на уборку дорог Самары в зимний сезон
20 ноября 2025  11:33
118
Вячеслав Федорищев поздравил работников транспорта Самарской области
20 ноября 2025  10:08
158
Открывая совещание, он сообщил о кадровых назначениях.
19 ноября 2025  15:03
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в областном правительстве
612
Все выявленные нарушения будут пресекаться в установленном законом порядке для обеспечения целостности бюджета и недопущения нерациональных трат.
18 ноября 2025  22:38
По поручению Вячеслава Федорищева в регионе инициирована проверка реализации программы КРСТ
1123
В настоящее время вакцинацию прошли 1 млн 630 тысяч жителей региона, что составляет 84% от плана вакцинации и 57% от численности населения.
18 ноября 2025  19:57
Вячеслав Федорищев о вакцинации против гриппа: задача обеспечить максимальную безопасность жителей Самарской области
1852
Весь список