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С 5 по 7 октября на территории базы отдыха «Радуга» 50 студентов колледжей Самары стали участниками финала обучения «Школа комьюнити-менеджмента».

Проект «Школа комьюнити-менеджмента» реализуется на протяжении 2022 года. За это время его участниками стали более 200 студентов из 11 профессиональных образовательных организаций Самары и Самарской области, а также представители некоммерческих организаций приняли участие в обучающих интенсивах проекта «Школа комьюнити-менеджмента». Пришло время завершить обучение и представить настоящих специалистов. Участниками финального обучения стали 50 самых активных участников, прошедших отбор.

В программу семинара вошли тренинги от региональных экспертов раскрывающие такие темы, как «Тайм-менеджмент», «Креативное мышление и генерация идей», «Эффективные коммуникации и управление конфликтами» и многие другие. Цель обучающей программы помочь участникам повысить эффективность студенческих волонтерских объединений.

В качестве экспертов выступили Алевтина Бухнер, заместитель директора Малой академии государственного управления, общественный представитель АСИ СО, сертифицированный тренер, руководитель службы кураторов XXX Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна»; Мария Журба – член Совета по поддержке и развитию добровольчества в Самарской области, эксперт региональной группы по направлению «Социальные проекты» АСИ СО и др.

Своими впечатлениями от проекта поделился Дмитрий Кривов, директор Самарского Дома молодёжи: «Задача Самарского Дома молодежи дать возможность студентам, которые хотят реализовать свою активность в качестве добровольцев и развивать это направление на базе своих учебных заведений, получить ценные социальные связи не только со специалистами сферы, но и сформировать движение единомышленников!».

Проект «Школа комьюнити-менеджмента» реализуется Самарским Домом молодежи в рамках федерального проекта «Социальная активность» национального проекта «Образование» при поддержке Департамента по делам молодежи Министерства образования и науки Самарской области и Ресурсного центра поддержки и развития добровольчества Самарской области.

Фото: СДМ