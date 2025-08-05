5 августа в Самаре изменилась схема организации дорожного движения на мостовом переходе «Фрунзенский»

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Теперь на трёх перекрёстках Пугачёвского тракта — с переулком Долотный, переулком Саратовский и улицей Егорова — появилась дополнительная выделенная полоса для левого поворота при движении из города.

Решение было принято Министерством транспорта и автомобильных дорог Самарской области совместно с Госавтоинспекцией после после тщательного анализа причин образования заторов при выезде из города.

Ночью на указанных участках завершены дорожные работы: демонтировано осевое барьерное ограждение и нанесена новая разметка типа 1.11 (прерывистая линия).

Обращаем внимание водителей на необходимость соблюдения правил дорожного движения и требований новой дорожной разметки.

Фото: администрация Самары