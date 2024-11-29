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49% самарцев мечтают о 4-дневке

29 ноября 2024 11:01
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49% самарцев мечтают о 4-дневке

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие экономически активные граждане из города.

Концепция 4-дневной рабочей недели уже давно привлекает внимание граждан, занятых в различных сферах деятельности. В этом году интерес к ней возрос после успешного эксперимента в Германии. Сегодня 49% самарцев хотели бы работать только 4 дня в неделю. 27% опрошенных не поддержали идею, в основном, из-за опасений потерять в заработной плате.


Женщины чуть чаще мужчин поддерживают идею четырехдневки. Чем моложе респонденты, тем больше среди них сторонников инициативы: 68% опрошенных до 35 лет одобряют короткую рабочую неделю, в то время как среди граждан старше 45 лет таких только 40%. Горожане с доходом от 100 тысяч рублей реже согласны на внедрение инициативы по сравнению с теми, чей доход меньше.

69% работающих по графику пятидневной рабочей недели заверили, что за 4 дня смогут выполнить привычный объем профессиональных задач. Каждый пятый признался, что ему это будет не под силу.

Готовность трудиться интенсивнее чаще выражают молодые люди до 35 лет (76%), среди граждан старше 45 лет таких только 64%.

День, который освободился бы в случае введения 4-дневки, 26% горожан готовы тратить на семью, каждый четвертый (25%) — на отдых. 15% стали бы подрабатывать. 11% потратили бы дополнительный выходной на выполнение домашних дел, а еще столько же занялись бы саморазвитием и повышением квалификации. Каждый десятый предпочел бы занятия спортом или прогулки.

Женщины чаще мужчин хотели бы проводить время с семьей, отдыхать, а также заниматься домашними делами. Мужчины же чаще говорили, что возьмут подработку или займутся самообразованием.

Время проведения: 20—28 ноября 2024 года

Теги: Опрос

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