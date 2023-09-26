42% самарцев живут без премий по работе

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Служба исследований hh.ru, российской платформы онлайн-рекрутинга, провела опрос среди трудоустроенных соискателей Самарской области и выяснила, как часто они получают премии.

42% опрошенных жителей Самарской области сообщили, что у них на работе в принципе нет премий. По России чаще всего такой ответ давали жители Омской области (54%), Красноярского края (52%) и Краснодарского края (50%). С точки зрения профессиональной принадлежности доля тех, кто не имеет премий, наиболее высока в сферах «Туризм, гостиницы, рестораны» (65%), «Медицина, фармацевтика» и «Маркетинг, реклама, PR» (по 51%).

Каждый второй (53%) респондент из региона рассказал, что у него на работе премии периодически выплачивают, еще 5% затруднились ответить. Чаще всего премии получают работники из Ханты-Мансийского автономного округа и Волгоградской области (по 65%), а также представители сфер «Закупки» и «Стратегия, инвестиции, консалтинг» (по 61%).

В частности, 24% респондентов получают премии раз в месяц, 7% — раз в год («13-я зарплата»). 7% опрошенных периодически получают разовые премии за определённую работу (срочную, внеплановую, и т.д.) либо проектные премии. У 8% премирование происходит раз в квартал, у 4% - раз в полгода.

Ежемесячные премии наиболее распространены в Волгоградской области (31%) и в Удмуртской Республике (30%), а также среди работников розничной торговли (26%) и производства (23%). В свою очередь, «13-й зарплатой» чаще всех могут похвастать жители Ханты-Мансийского автономного округа (29%), а также строители (22%).