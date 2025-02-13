320 тысяч участников присоединились к первому всероссийскому научному диктанту «Наука во имя Победы»

150

Регионы Поволжья оказались среди лидеров по прохождению диктанта.



Первый всероссийский научный диктант «Наука во имя Победы» приурочен ко Дню российской науки и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Акция призвана привлечь внимание студентов, школьников и широкой общественности к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, продемонстрировать решающий вклад советских ученых в Победу в Великой Отечественной войне.

Пройти диктант может любой желающий на сайте диктант.наука.рф: это онлайн-тест из 25 вопросов, посвященных открытиям и достижениям советских ученых, которые помогли добиться Победы в Великой Отечественной войне. Разработкой теста занимались историки науки Центра истории российской науки и научно-технологического развития Российского государственного гуманитарного университета.

«Мы очень рады, что первый Всероссийский научный диктант получил такой отклик. Он проходит в рамках Десятилетия науки и технологий и, надеюсь, выполнил основную задачу – рассказать молодежи о роли советских ученых в Победе в Великой Отечественной войне», – отметил Денис Секиринский, заместитель Министра науки и

высшего образования Российской Федерации.

Диктант «Наука во имя Победы» входит в число просветительских мероприятий, которые проводятся в рамках Десятилетия науки и технологий, объявленного Президентом России в 2022–2031 гг.

Десятилетие науки и технологий включает в себя комплекс инициатив, проектов и мероприятий, которые направлены на усиление роли науки и технологий в решении важнейших задач развития общества и страны. Основные цели Десятилетия – привлечение талантливой молодежи в сферу науки и технологий, вовлечение исследователей и разработчиков в решение важнейших задач страны и информирование людей о достижениях российской науки.