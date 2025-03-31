27 марта в двух храмах Самары прошла акция "Дети рисуют в храме".

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Проект зародился в Санкт-Петербурге благодаря энтузиастам из Международного фонда поддержки культуры «Мастер Класс» под руководством Тамары Семеновой.

В Самаре идею решил воплотить Фонд социального развития «Надежда». Храм в честь святых равноапостольных Кирилла и Мефодия и храм в честь святителя Спиридона Тримифунтского поддержали проект для проведения акции в стенах своих соборов.

Дети из социально незащищённых слоёв, многодетных семей (СООО поддержки Семьи и Детства "Вместе"), учащиеся общеобразовательных и художественных школ получили возможность нарисовать картины на тему «Защитники Отечества – небесные покровители» в уникальной атмосфере. Педагоги из "Союза художников России" и художники в течение трех часов помогали участникам погрузиться в мир искусства, соприкоснуться с творчеством великих русских художников, ознакомиться с основами иконописи.

На открытии в храме Кирилла и Мефодия с напутственными речами к участникам обратились протоирей Максим Соколов, директор Самарского областного художественного музея Алла Шахматова, Председатель Самарского регионального отделения «Союза художников России» Дмитрий Мантров, вице-президент фонда «Надежда» Иван Рожнов и руководитель самарского представительства фонда Наталья Дилигенская.

«Иконы и расписанные стены храма создавали особый фон для рисования, позволяя детям изображать не только небесных защитников, но и ангелов, сюжеты из Библии и даже сами иконы», – отметил член Союза художников России, преподаватель Тарас Круглов. В акции приняли участие около 100 школьников.

С 10 по 13 апреля участники проекта из Самары отправятся в Санкт-Петербург, где для них пройдет пленэр и мастер-класс от основателя проекта, руководителя Международного фонда поддержки культуры «Мастер Класс» Тамары Семеновой. Их поездка станет частью культурно-исторического форума «Дни самарской культуры в Санкт-Петербурге». Его ежегодно организует Фонд социального развития «Надежда».

В программе форума «Дни самарской культуры в Санкт-Петербурге» 2025 года – стилизованный под XIX век бал во дворце, интеллектуальная игра «Музы не молчали» к 80-летию Великой Победы, посещение памятных мест культурной столицы.

В форуме примут участие около 300 самарских и питерских школьников, кадетов, бальных танцоров, представителей творческих и молодежных организаций.

Партнерами Фонда социального развития «Надежда» по проведению форума являются Российское военно-историческое общество и Центр реализации социальных инициатив "Мирные люди" (Санкт-Петербург).