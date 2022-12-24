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27 декабря губернатор Дмитрий Азаров в прямом эфире ответит на вопросы жителей Самарской области

24 декабря 2022 13:50
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27 декабря губернатор Дмитрий Азаров в прямом эфире ответит на вопросы жителей Самарской области

Главная тема. Честный и открытый диалог. В студии ГТРК «Самара» Губернатор Дмитрий Азаров. 

Настрой на мобилизацию во всех сферах. Какие задачи стоят перед регионом в предстоящем году? 

Защита и поддержка. Сохранятся ли социальные гарантии в полном объеме несмотря на беспрецедентное экономическое давление? 

Итоги 2022-го. Удалось ли области выполнить все, что было намечено?  

Свои вопросы вы можете оставлять на сайте уже сейчас. Эфир на смотрите 27 декабря в 19 часов на канале «Россия 24», сайте tvsamara.ru, в группе ГТРК «Самара» «ВКонтакте», «YouTube» и на ресурсах Правительства Самарской области. Задать вопрос Губернатору.

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