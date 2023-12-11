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В Самаре компенсация будет выплачена дольщикам, купившим жилье у застройщика ООО «Прогресс-Н» по адресу: г. Самара, ул. Советской Армии, блок-секц. 1А, 2А.
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255 дольщиков Самарской области получат денежные компенсации

11 декабря 2023 15:10
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В Самаре компенсация будет выплачена дольщикам, купившим жилье у застройщика ООО «Прогресс-Н» по адресу: г. Самара, ул. Советской Армии, блок-секц. 1А, 2А.

Наблюдательный совет Фонда развития территорий принял решение о выплате компенсаций дольщикам 48 проблемных домов. Об этом сообщил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

Выплаты получат дольщики домов в Самарской, Ивановской, Иркутской, Челябинской, Нижегородской, Кировской, Московской, Новосибирской, Орловской и Тамбовской областях, республиках Башкортостан и Калмыкия, Краснодарском и Приморском краях.

На денежные компенсации будет выделено более 6,9 млрд рублей. Информация о старте выплат станет доступна на официальном сайте ФРТ в ближайшее время.

«Мы рассмотрели 48 проблемных объектов в 14 регионах. Пострадавшими по ним признаны 1669 дольщиков, все они получат денежное возмещение за покупку квартир в этих домах. В дальнейшем граждане смогут воспользоваться этими деньгами для улучшения своих жилищных условий», – отметил вице-премьер Марат Хуснуллин.

В Самаре компенсация будет выплачена дольщикам, купившим жилье у застройщика ООО «Прогресс-Н» по адресу: г. Самара, ул. Советской Армии, блок-секц. 1А, 2А.

Стоит отметить, что решением проблем обманутых дольщиков губернатор Самарской области занимается буквально с первых дней своей работы в этой должности, и за последние годы в губернии было сделано немало. В частности, восстановлены права более чем 7300 участников долевого строительства, из единого реестра проблемных объектов исключено более 80 жилых домов. Причем только за 2022 году региону удалось сократить этот список на 31 объект.

Что касается общих цифр по стране: по решениям наблюдательного совета фонда восстановлены права 45,7 тыс. дольщиков. Они получили компенсации на общую сумму 123,1 млрд рублей.

Теги: Самара

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