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25 марта глава Советского района Самары Вадим Бородин проведет прямой эфир с жителями

24 марта 2025 18:39
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Глава района представит программу развития Советского района на 2025 год.

25 марта в 18.00 глава Советского внутригородского района Самары Вадим Бородин проведет прямой эфир с жителями.

Глава района представит программу развития Советского района на 2025 год, коснется тем благоустройства, демонтажа незаконных объектов потребительского рынка и гаражей, расскажет о социальных проектах – клубе семей военнослужащих «СВОи» и мероприятиях, приуроченных к празднованию 80-летия со Дня Победы. 

 Также Вадим Бородин подробно остановится на теме капитального ремонта многоквартирных домов и вопросах жилищно-коммунального хозяйства.

В рамках эфира глава района  ответит на вопросы, поступившие на платформу обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе», а также на вопросы, которые вы напишите в комментариях к эфиру.

Подключайтесь к эфиру по ссылке: https://vkvideo.ru/video710231135_456239067

 

Фото:   администрация Самары

Теги: Самара

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