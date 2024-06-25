25 лет вместе: журналисты из разных городов России участвуют во Всероссийском фестивальном движении «Моя провинция»

137

Всероссийское фестивальное движение «Моя провинция» в этом году отмечает 25-летний юбилей Всероссийского фестиваля телевизионных фильмов и программ. В этом году XXV Всероссийский фестиваль телевизионных фильмов и программ, XVIII Всероссийский радиофестиваль и XVIII Всероссийский фестиваль прессы, объединенные общим брендом «Моя провинция», пройдут в круизе «Москва - Углич-Мышкин - Рыбинск - Хвойный бор - Москва» на борту теплохода «Михаил Булгаков» с 8 по 11 августа 2024 года.

Торжественное открытие фестиваля в г. Москва пройдет 7 августа 2024 года.

Журналисты самарских средств массовой информации неоднократно занимали в фестивале призовые места, прославляя Самару и Самарскую область.

За время существования Фестиваля «Моя провинция» в нем приняли участие представители средств массовой информации более чем из 350 городов России.

Приглашаем принять участие главных редакторов самарских средств массовой информации в XXV Всероссийском фестивале телевизионных фильмов и программ, XVIII Всероссийском радиофестивале и XVIII Всероссийском фестивале прессы.

Продлен срок предоставления заявок на участие в Фестивале до 27 июня, включительно!

Подробная информацию по участию: Президент фестиваля – Фоминых Елена Васильевна: 8-903-858-2000, 8-919-189-49-19

Фото: пресс-служба фестиваля «Моя провинция»