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23 января исполняется 97 лет со дня образования органов дознания МЧС России

23 января 2025 16:11
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Дознаватель МЧС России осуществляет работу по выявлению причин возгорания и виновников пожара.

23 января 1928 года вышел Циркуляр НКВД и Наркомата юстиции РСФСР, который наделил Государственный пожарный надзор правом самостоятельного дознания по делам о нарушении норм пожарной безопасности. Это было необходимо для обеспечения наиболее точного и всестороннего производства расследований по фактам пожаров. В подразделениях появилась новая должность – пожарный дознаватель. Этим документом фактически были образованы органы дознания Государственного пожарного надзора.

Дознаватель МЧС России осуществляет работу по выявлению причин возгорания и виновников пожара. Свои задачи он выполняет в тесном взаимодействии с экспертами испытательной пожарной лаборатории. Этот специалист должен обладать высочайшим уровнем знаний не только в сфере пожарной безопасности, но и в уголовном и административном праве.

Пожарный дознаватель должен обладать психологической устойчивостью, определённым набором личностных и индивидуальных качеств. Последствия пожаров бывают крайне тяжёлыми, нередко они сопряжены с человеческими жертвами, тяжёлыми последствиями ожогов, психологическими травмами людей, переживших трагедию. Всё это должен учитывать в своей работе пожарный дознаватель.

В 2024 году органами дознания Главного управления МЧС России по Самарской области было рассмотрено более 16 тысяч сообщений о происшествиях, связанных с пожарами, возбуждено 443 административных дела, рассмотрено более 2 тысяч сообщений о преступлениях, связанных с пожарами, по которым приняты различные процессуальные решения. Дознавателями подразделений надзорной деятельности области возбуждено 13 уголовных дел.

Работа сотрудников органов дознания МЧС России позволяет не только выявлять причины пожаров и привлекать к ответственности виновных. Определение причин возгорания способствует совершенствованию профилактических мер в сфере пожарной безопасности. На помощь специалистам приходят современное оборудование и методы, но знания, опыт и профессионализм сотрудников органов дознания МЧС России по-прежнему остаются основными факторами в успешном раскрытии причин пожаров.

 

Фото из архива Главного управления МЧС России по Cамарской области

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