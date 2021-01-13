211 лет назад в России был создан Государственный совет

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13 января 1810 года был образован предшественник современного Госсовета Российской Федерации - Государственный Совет Российской империи.

В 2000 году Президент страны Владимир Путин подписал указ о создании Государственного Совета РФ. В конце декабря прошлого года Владимир Путин подписал указ, утверждающий новый состав Госсовета. Президент России стал его председателем. В состав президиума вошли: председатель Правительства РФ, первый заместитель главы администрации Президента, полпреды, лидеры парламентских партий, спикеры Госдумы и Совета Федерации, губернаторский корпус. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров возглавил комиссию по направлению «Культура».

Символично, что дата образования Госсовета совпала с еще одним знаковым событием. 13 января 1851 года был подписал указ о создании Самарской губернии. За почти двухвековую историю развития Самарская область была «запасной столицей» страны, достигла успехов в космонавтике, автомобилестроении, сельском хозяйстве, промышленном производстве, науке и искусстве. И всегда жители Самарской области бережно хранили традиции, историю и культуру родного края.

Фото: Екатерина Штукина/РИА Новости