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20 февраля в Самарской области начинается солнечная интерференция — сезонное явление, которое может привести к кратковременному ослаблению телевизионного сигнала. Кратковременные помехи на экранах телевизоров возможны вплоть до 12 марта с 12:18 час. до 13:23 час. МЕСТНОГО времени. Продолжительность помех — от 5 минут до 22 минут в сутки.

Телевизионный сигнал распространяется по стране через спутники связи, висящие на геостационарных орбитах, расположенных в экваториальной зоне. Весной, когда Солнце смещается из Южного полушария в Северное, на несколько минут в сутки оно оказывается ровно позади спутника — на одной линии с приемной земной станцией. Сигналы спутника связи глушатся более мощным электромагнитным излучением светила. Затем благодаря вращению Земли вокруг своей оси космический аппарат уходит из-под «солнечной засветки».

Опыт эффективного применения цифровых технологий РТРС сводит воздействие интерференции к минимуму. Для особых случаев в пиковые моменты интерференции подготовлены альтернативные источники сигнала, на которые может быть переключена трансляция.

Но полностью исключить воздействие Солнца на телевизионный и радиосигнал невозможно. Если в период интерференции «картинка» на экране замерзает или рассыпается, перезагрузите телевизор или приставку (выключите и через минуту включите). Если это не помогло, нужно запустить в меню автопоиск каналов. Это позволит восстановить прием.

График возможных солнечных проявлений в эфире в Самарской области публикуется на сайте смотрицифру.рф — официальный сайт РТРС (rtrs.ru) в разделе « Временные отключения телерадиоканалов (rtrs.ru) и в «Кабинете телезрителя», а также во вкладке «Вещание» в бесплатном мобильном приложении «Телегид».

График влияния солнечной интерференции

на прием телерадиоканалов в Самарской области

Программа Период интерференции Время интерференции (МЕСТНОЕ) Цифровое эфирное вещание 20 февраля – 12 марта с 12:18 час. до 13:23 час. Эфирное вещание телерадиоканала «Губерния» («Самарское Губернское радио», «Самарское Губернское Телевидение») 21 февраля – 12 марта с 12:18 час. до 13:02 час.





