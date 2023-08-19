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20 августа Екатеринбург примет Международный фестиваль университетского спорта

19 августа 2023 15:28
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На фестивале Самарскую область представят три студенческие команды:

Завтра, 20 августа, в Екатеринбурге состоится торжественная церемония открытия Международного фестиваля университетского спорта. Первые соревнования пройдут уже 19 августа. Завершится масштабный праздник спорта 31 августа.

Напомним, Международный фестиваль университетского спорта было решено провести после приостановки Международной федерацией студенческого спорта (FISU) права Екатеринбурга на проведение Всемирной летней Универсиады 2023 года.

В фестивале примут участие команды из стран БРИКС, ШОС и СНГ. Всего в столице Урала выступят атлеты 36 стран. В течение 13 дней спортсмены разыграют 197 комплектов наград в 14 видах спорта: бадминтон, баскетбол 3х3, спортивная борьба, дзюдо, самбо, тхэквондо, плавание, прыжки в воду, настольный теннис, художественная гимнастика, мини-футбол, теннис, волейбол и бокс. Соревнования примут шесть спортивных объектов столицы Свердловской области.

На фестивале Самарскую область представят три студенческие команды: ФГБОУ ВО «Самарский государственный технический университет»; ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет»; ФГБОУ ВО «Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева».

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