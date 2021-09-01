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2 сентября состоится тринадцатый пресс-тур проекта «Поехали! Летний отдых в Самарской области»

1 сентября 2021 17:17
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Место слияния рек Волга и Уса, Жигулевское море, конные прогулки и открытие школы верховой езды.

2 сентября состоится тринадцатый пресс-тур проекта «Поехали! Летний отдых в Самарской области» для представителей средств массовой информации и блогеров, организованный департаментом туризма министерства культуры Самарской области при поддержке областного Правительства. Цель проекта – наглядно, интересно и современно рассказать о туристическом потенциале Самарской области.

Еженедельно на протяжении трех месяцев участники пресс-туров покоряли горы Самарской Луки, изучали флору и фауну Жигулевского заповедника, знакомились с историей муниципальных районов, сплавлялись по рекам, ходили под парусом и рассказывали о новых туристических точках притяжения нашей области.

В этот раз журналистов и блогеров ждет туристическое путешествие с приставкой «эко». Повышенное внимание к проблемам экологии и рост популярности «зеленых» (экологических) движений прямо пропорционально повлияли на востребованность экотуризма. В Самарской области одним из приоритетных направлений развития сферы гостеприимства является именно экологический туризм. В 2020 году 63-й регион принял участие во Всероссийском конкурсе по созданию туристско-рекреационных кластеров и развитию экотуризма в России, организованном Агентством стратегических инициатив, с проектом «Туристско – рекреационный кластер «Самарская Лука». По итогам конкурса губернский проект вошел в ТОП-10 победителей из 219 заявок от 81 региона Российской Федерации. Самарским медиа-представителям предложат оценить возможности экотуризма нашей области на территории одной из самых известных точек Жигулевских гор – Молодецком кургане, с которого можно увидеть слияние рек Волга и Уса и полюбоваться Жигулевским морем.

Далее участники пресс-тура отправятся в клуб конного туризма «Степное поле», где будут презентованы рекреационные возможности клуба, а также состоится открытие школы верховой езды для детей и подростков.

Конечной точкой пресс-тура станет туристическо-оздоровительный комплекс «Звёздный» – это одна из немногих круглогодичных турбаз Самарской области, которая одновременно может принять до 200 гостей в зимний период и до 300 в летний период.

 

Теги: пресс-тур проект «Поехали!» 

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