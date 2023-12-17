17 декабря в Самаре открылась выставка "Места" об истории городских улиц

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В музее-галерее "Заварка" с 17 декабря работает выставка "Места" (0+), рассказывающая о самарских улицах. Посетители могут увидеть семнадцать стендов с информацией о знаковых для города улицах, их истории и самых интересных зданиях, сообщает sovainfo.ru.

Экспозиция – часть проекта "Энциклопедия самарских улиц", работа над которым велась пять лет. В рамках проекта краеведы подготовили описания всех улиц Самары - от проспектов и многокилометровых шоссе до переулков длиной в несколько десятков метров, которые не всегда можно обнаружить на картах города.

Здесь, например, можно узнать, что улица Антонова-Овсеенко вплоть до 1967 года носила другое название — Ново-Диагональная. Нынешний проспект Карла Маркса до революции именовался Сызранской улицей.

А современная Самарская на самом первом плане города от 1782 года значилась его восточной границей. Судя по карте того времени, на четной стороне улицы находились "обывательские строения – выстроенные по плану приезжих купцов из татар дома". На нечетной располагались мечеть и татарская школа. Поэтому в начале позапрошлого века улица Самарская именовалась Мечетной.

Одна из немногих улиц, сохранивших свое первоначальное название – Садовая. Впервые оно появилось на плане города 1839 года. В квартале этой улицы между Некрасовской и Льва Толстого расположено несколько памятников деревянного зодчества. О них тоже рассказывается на выставочных стендах.

Еще одна улица со старинным названием – Ярмарочная, появившаяся в середине позапрошлого века. Здесь также сохранились прекрасные образцы дореволюционного зодчества.

Один из стендов посвящен городским улицам с необычными названиями. Среди них Богатырский и Закрытый тупики, Угрюмский и Тупой переулок, Дома ЭМО, Спартаковская улица.

Есть в Самаре улицы, о существовании которых мало кто знает, а между тем названы они в честь великих людей. Это улицы Достоевского, Салтыкова-Щедрина, Жуковского, Мусоргского, Дарвина, переулок Глинки. Более подробно об этих городских местах можно узнать на выставке. Была в Самаре в районе Банного озера и улица, названная в честь Исаака Ньютона, но теперь она утрачена.

Улица Мичурина, названная в честь известного биолога и селекционера, более известна. Но мало кто знает, что вплоть до 1934 года она носила красивое имя Соловьиная.

В этот же день в "Заварке" прошла лекция автора проекта Андрея Артемова. Кроме него, в подготовке выставки принимали участие Евгений Альмяшев, Евгений Малинкин, Марина Шлыкова, Павел Пешков, Игорь Махтев, Армен Арутюнов, Сергей Чуваткин, Павел Попов, Владимир Самарцев и другие самарские краеведы.

18 декабря в 14:00 в музее пройдет презентация двухтомника «Энциклопедия самарских улиц», сообщает пресс-служба музея-галереи.

На презентации книги Андрей Артемов расскажет о том, как зародилась идея проекта «Энциклопедия самарских улиц», поделится соображениями по поводу топонимики Самары, расскажет о своих любимых улицах города. Посетители увидят фильм «Места и мнения», в котором самарские ученые, историки и краеведы Владимир Емец, Глеб Алексушин, Михаил Перепелкин и Андрей Олех рассказывают о трех главных периодах в топонимии Самары.



Выставку можно будет посмотреть бесплатно до 20 декабря включительно с 10:00 до 18:00. Без предварительной записи.