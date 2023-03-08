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11 лет в Ново-Буянском лесничестве работает Дарья Космирова – потомственный лесник

8 марта 2023 19:58
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Лесником был ее отец, и девушка продолжила семейную традицию.

Сложно ли девушке работать лесником?

Дарья Космирова – потомственный лесник. Лесником был ее отец, и девушка продолжила семейную традицию.

Вот уже 11 лет она работает мастером леса в Ново-Буянском лесничестве, в буквальном смысле своими руками реализуя национальный проект «Экология», восстанавливая и сохраняя леса Самарской области.

«Зимой я готовлю проекты лесных культур, где фиксируется местоположение участка, его площадь, характеристики посадочного материала, сроки и методы лесовосстановления. Больше всего в работе меня мотивирует, как из маленького саженца вырастает дерево, и это здорово», – рассказывает о своей работе Дарья.

Устойчивость к стрессам, хорошая память и выносливость – важные качества, по мнению Дарьи, необходимые в работе.

Кроме лесовосстановления и лесоразведения в обязанности лесника входит – внимательно следить за состоянием леса, защищать деревья от болезней и вредителей. Ну и конечно, не допускать возникновения и распространения лесных пожаров.

Еще одна составляющая работы Дарьи – это профилактическая и разъяснительная деятельность. Сейчас, до наступления пожароопасного сезона, лесники встречаются с жителями и рассказывают о правилах поведения в лесу и противопожарной безопасности. К счастью, жители прислушиваются к советам, с каждым годом нарушителей становится меньше.

 

Фото:   пресс-служба правительства СО

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