1 Мая пройдет без традиционных демонстраций, но праздничное настроение в регионе будет обеспечено

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Праздник Весны и Труда традиционно отмечается в России массовыми демонстрациями и митингами за социальную и трудовую справедливость, народными гуляньями и концертами. Однако сложная эпидемиологическая ситуация второй год подряд вносит коррективы в формат любимого праздника.

В 2020 году в Самарском регионе действовал режим самоизоляции, и все мероприятия максимально трансформировались в онлайн-формат. В нынешнем году коронавирусное напряжение постепенно спадает, но тем не менее ситуация остается тревожной. В связи с этим на заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции во главе с Дмитрием Азаровым было принято решение не проводить демонстрации и масштабные массовые мероприятия 1 Мая. Но все же праздничное настроение в регионе будет обеспечено.

«1 мая не будет демонстрации и массовых мероприятий, но нужно позаботиться о том, чтобы создать праздничную атмосферу в парках, скверах, в городах и селах. Мы договорились по крупнейшим муниципалитетам, что будет музыка, старт сезона фонтанов. Локально, по площадкам, не создавая условий для скопления людей, нарушения социальной дистанции, с заботой об общественном здоровье, тем не менее, праздничную атмосферу создадим», – подытожил Дмитрий Азаров.

В этом году Самара впервые встречает Праздник Весны и Труда в официальном статусе «Город трудовой доблести». В 2020 году при поддержке Правительства Самарской области и личном участии губернатора Дмитрия Азарова было подготовлено научно-историческое обоснование вклада Куйбышева (Самары) в Великую Победу над фашистской Германией и проведен сбор подписей среди населения за присвоение областной столице почетного звания «Город трудовой доблести». Инициатива самарцев была поддержана на федеральном уровне, и 2 июля 2020 года согласно Указу Президента России Владимира Путина Самаре присвоили звание «Город трудовой доблести».

Символично, что именно в День Весны и Труда состоится закладка камня на месте, где будет установлена памятная стела «Город трудовой доблести», которая станет символом вечной памяти и уважения к трудовому героизму и самоотверженности жителей Самарской области в годы в Великой Отечественной войны.

19 городов – Нижний Новгород, Екатеринбург, Челябинск, Пермь, Нижний Тагил, Саратов, Омск, Казань, Новосибирск, Ярославль, Магнитогорск, Ижевск, Уфа, Томск, Ульяновск, Иваново, Новокузнецк, Иркутск и Боровичи, которым наряду с Самарой в прошлом году было присвоено звание «Город трудовой доблести», уже анонсировали торжественный первомайский салют в честь подвига трудового народа. В Самаре также запланированы торжественные залпы. Они завершат Первомай, который пройдёт в формате локальных мероприятий на различных площадках по всему городу во избежание массового скопления людей.

Праздник придет во все районы города, в общественные пространства, которые были благоустроены в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», а не будет проходить на одной-двух традиционных праздничных площадках города. Все организовано для сохранения здоровья людей.

«Нет избыточных мер безопасности, угроза никуда не делась», – сказал в своем обращении к жителям региона Дмитрий Азаров.

Не нарушайте социальную дистанцию, избегайте массового скопления людей, соблюдайте масочный режим!

Фото из открытых источников