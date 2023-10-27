Восемнадцатилетний ИТ-специалист из Самары выиграл всероссийскую олимпиаду по программированию

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Цифровая экосистема МТС сообщает о награждении победителей всероссийской олимпиады по программированию True Tech Champ. Главный приз в старшей категории – 3 миллиона рублей – получил восемнадцатилетний выпускник Поволжского государственного колледжа из Самары.

Олимпиада True Tech Champ включала два потока. Учащиеся старших классов и студенты профильных технических вузов должны были решать алгоритмические олимпиадные задачи. Действующие ИТ-специалисты занимались оптимизационной задачей для размещения облачных ресурсов на самых популярных стеках.

Участники отборочных испытаний могли углубить свои знания, прослушав курсы по алгоритмическому программированию от экспертов МТС и майнд-фитнесу с доступом к онлайн-тренировкам на все когнитивные функции. Всего в мероприятии приняли участие более восьми тысяч разработчиков из разных регионов России.

За победу на площадке МТС Live Холл в Москве боролись 250 финалистов, среди которых —призёры ИТ-олимпиад и члены сборной России по программированию. Главный приз в старшей категории 3 млн рублей получил ИТ-специалист из Самары, выпускник Поволжского государственного колледжа. Также среди призеров — студенты и выпускники ИТМО, НИУ ВШЭ, СПбГУ, МАИ. Самая юная победительница учится в московской школе №57. Награды победителям вручил президент МТС Вячеслав Николаев.

Финал олимпиады True Tech Champ проходил в формате ИТ-фестиваля – на сцене выступили хэдлайнеры индустрии, ведущие эксперты МТС и других компаний. Они рассказали про будущее искусственного интеллекта, использование ML-платформ, технологии Big Data и другие ИТ-направления и инструменты.

«Фестиваль True Tech Champ — яркий праздник, который привлек лучших специалистов в сфере ИТ. В Самарской области сформировалось сильное техно-сообщество, которое объединяет не только опытных разработчиков, но и талантливую молодёжь. Юный выпускник Поволжского государственного колледжа доказал это собственным примером, обойдя многих ИТ-профессионалов со всей страны. Уверен, что и другие самарские специалисты присоединятся к комьюнити True Tech, участники которого обмениваются опытом, поддерживают друг друга и становятся драйверами рынка», — прокомментировал директор МТС в Самарской области. Александр Меламед.