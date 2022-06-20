В СамГТУ начала работу приемная комиссия

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Сегодня в вузе стартовала приемная кампания. В соответствии с контрольными цифрами на бюджетную форму обучения в Самарский политех и его филиалы будут зачислены более 2700 абитуриентов. Кроме того, в этом году выделено 362 места на целевое обучение.

Подать заявление о приеме на очное обучение, как и в прошлом году, можно в первом корпусе университета по адресу: ул. Первомайская, 18. В спортивном зале работают консультанты по техническим направлениям и представители академии строительства и архитектуры. Желающие учиться заочно могут подать документы в 9 корпусе – ул. Ново-Садовая, 10, кабинет 117.

Прием документов по результатам ЕГЭ на бюджетную форму открыт до 26 июля, а на коммерческую – до 20 августа. Если же абитуриент поступает на направления подготовки, требующие прохождения дополнительного творческого испытания, то он должен успеть подать документы до 10 июля. Заявления от тех, кто сдает внутренние экзамены в университете, принимаются до 10 июля (бюджет) и до 17 августа (коммерция).

На заочную форму обучения документы можно подать до середины октября.

С понедельника по пятницу комиссия работает с 10:00 до 18:00, в субботу – с 10:00 до 15:00.

Подробная информация о правилах приема, направлениях подготовки, льготах и преимуществах для абитуриентов размещена на сайте приемной комиссии, сообщает пресс-служба СамГТУ.

Фото Екатерины Ананьевой