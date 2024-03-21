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В Самарской области стартуют финалы Всероссийской олимпиады студентов «Я – профессионал» по трем направлениям

21 марта 2024 12:32
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В Самарской области стартуют финалы Всероссийской олимпиады студентов «Я – профессионал» по трем направлениям

Очные испытания заключительного этапа Всероссийской олимпиады студентов «Я – профессионал» по направлениям «Материаловедение и технологии материалов», «Электроника, радиотехника и системы связи», «Строительство», пройдут в Самаре. «Я – профессионал» – один из проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей». Олимпиада реализуется при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ.

В VII сезоне 37 тысяч участников Всероссийской олимпиады студентов «Я – профессионал» успешно справились с заданиями отборочного этапа и получили приглашение принять участие в заключительном – как в дистанционном, так и в очном формате. В период с 20 по 24 марта на площадках российских университетов состоятся очные финальные испытания по тринадцати направлениям, три из которых пройдут в Самаре.

«Всероссийская олимпиада студентов «Я – профессионал» – один из проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей» – с каждым сезоном привлекает все больше активных и заинтересованных в своем профессиональном будущем молодых людей со всей России. В ближайшие дни стартуют финалы по 13 направлениям олимпиады, к участию допущены 7544 студента. Участники «Я – профессионал» – это инициативные молодые люди с горящими сердцами, которые готовы пополнить кадровый резерв нашей страны. Они не ограничиваются рамками учебы – идут дальше, открывают для себя новые возможности и реализуют свой потенциал», – подчеркнул первый заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Агафонов.

Очные финальные испытания по трем направлениям пройдут в Самаре на площадке Самарского национального исследовательского университета им. академика С.П. Королёва. К участию в заключительном этапе по данным предметным областям допущены и студенты Самарской области: «Материаловедение и технологии материалов» (11 участников), «Электроника, радиотехника и системы связи» (29), «Строительство» (10).

«Участие университета в подготовке олимпиады «Я – профессионал» стало образовательным стандартом и лакмусовой бумажкой, которая показывает, что вуз чувствует себя конкурентоспособным в подготовке высокомотивированных специалистов, готовых к современным вызовам рынка труда. Благодарю Уральский федеральный университет за высокую вовлеченность и организацию данных направлений. Уверена, очные финалы станут важным шагом на пути к карьере мечты для участников», – считает руководитель Всероссийской олимпиады студентов «Я – профессионал» Валерия Касамара.

Очные испытания заключительного этапа олимпиады продлятся до апреля 2024 года, а уже в мае будут известны имена дипломантов – лучшие участники получат возможность пройти стажировки в компаниях-партнерах «Я – профессионал», льготы при поступлении на следующую ступень образования, а также денежные премии до 300 тысяч рублей.

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