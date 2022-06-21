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В Самарской области стартовала приемная кампания федерального проекта «Профессионалитет»

21 июня 2022 13:32
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В Самарской области стартовала приемная кампания федерального проекта «Профессионалитет»

20 июня в Самарской области, как и во всей стране, началась приемная кампания в рамках федерального проекта «Профессионалитет». Набор по специальной образовательной программе осуществляют колледжи и техникумы региона, которые вошли в два кластера: «Машиностроительный» и «Железнодорожный».

«Мы планируем, что в этом году наши техникумы и колледжи, которые присоединились к федеральному проекту «Профессионалитет», примут 475 первокурсников,– рассказывает министр образования и науки Самарской области Виктор Акопьян. – Они будут проходить обучение в новом формате. Его особенность в том, что образовательные программы адаптированы под запросы работодателей. А после получения профессии молодые специалисты будут гарантированно трудоустроены на предприятия региона. Я убежден, что «Профессионалитет» позволит нам привлечь молодежь в приоритетные для Самарской области отрасли».

К проекту «Профессионалитет» в машиностроительном кластере присоединились Самарский колледж сервиса и производственного оборудования, Техникум авиационного и промышленного машиностроения, Губернский колледж Сызрани и Сызранский политехнический колледж. Базовой площадкой для них выступает Поволжский государственный колледж.

«В программу Профессионалитета входят три профессии. Это токарь, фрезеровщик и оператор на станках с числовым программным управлением. По каждой из этих специальностей у нас предусмотрено по 50 бюджетных мест. То есть это очень большое число. Мы считаем, что все желающие, кто решит связать свою будущую профессию именно с этими направлениями, поступят по контрольным цифрам приема», – отметила секретарь приемной комиссии Поволжского государственного колледжа Елена Байгельдина.

Благодаря нацпроекту «Образование» в Самарской области проходит модернизация учреждений среднего профессионального образования. Этой теме особое внимание уделяет губернатор региона. По инициативе Дмитрия Азарова многие профильные учреждения были капитально отремонтированы и оснащены современным оборудованием. Эта работа продолжается: в колледжах региона переоснащены 18 современных мастерских, дополнительно в рамках федерального проекта «Профессионалитет» будут установлены самые современные станки.

«Профессионалитет – это уникальна возможность предприятиям войти в образовательные учреждения и рассказать, какие конкретно специалисты им нужны, чтобы закрыть свои кадровые потребности. Чтобы сотрудник был именно тот, который нужен на конкретном предприятии. Для студентов – это шанс уже на первом курсе прийти на производство, то есть после сдачи экзаменов и получения специальности у них практически не будет процесса адаптации», – отмечает и.о. директора Поволжского государственного колледжа Наталья Клубкова.

В марте этого года Минпросвещения России подвело итоги конкурса на предоставление в 2022 году грантов из федерального бюджета на оказание государственной поддержки развития образовательно-производственных центров (кластеров) на основе интеграции образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, и организаций, действующих в реальном секторе экономики, в рамках федерального проекта «Профессионалитет».

Поволжский государственный колледж и Самарский колледж железнодорожного транспорта имени А.А. Буянова были объявлены победителями конкурса и получат грантовую поддержку из средств федерального бюджета в размере 100 млн.руб. на создание образовательно-производственных центров (кластеров) для подготовки кадров для машиностроительной и железнодорожной отраслей.

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